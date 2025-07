Trump señala que no planea reunirse aún con León XIV

El presidente de EE.UU. Donald Trump, se mostró este martes convencido de que se llevará bien con el nuevo papa, de origen estadounidense, y subrayó que aunque le tiene mucho respeto no tiene planeado reunirse con él.

«No lo tengo planeado. Lo haría. Le tengo mucho respeto. Me cae muy bien su hermano. Es un gran ‘trumpista’. (…) Me cae bien su hermano y creo que me caerá bien el papa», dijo a la prensa antes de poner rumbo a Pensilvania para participar en una cumbre sobre energía e innovación.

No es la primera vez que el mandatario republicano presume de que el hermano de León XIV, Louis Prevost, es su simpatizante. «Le he conocido y es MAGA», dijo en referencia a las siglas de su lema ‘Make America Great Again’ (‘Hacer Estados Unidos grande de nuevo’).

Según Trump, Prevost tiene carteles MAGA «por toda su casa»: «Le gusta Trump y a mí me gusta él».

El nuevo papa, el primero de nacionalidad estadounidense en la historia, ha sido invitado a la Casa Blanca. Recibió la invitación de manos del vicepresidente, JD Vance, quien asistió el 18 de mayo a la misa de inicio de pontificado en el Vaticano.

