Tres homicidios se registraron en las últimas horas en Aragua

Tres personas fueron asesinadas en las últimas horas en tres localidades del estado Aragua. Entre los fallecidos se encuentra una mujer que murió acribillada a tiros en Francisco Linares Alcántara, un adulto mayor en Villa de Cura, quien también murió por herida de arma de fuego y un adolescente que lo mataron a puñaladas en el barrio San Vicente de Maracay.

El charco de sangre donde cayó muerto el adolescente

En este contexto, la entidad central ahora se suma a la lista de femicidios, luego de que en la madrugada de este martes una mujer identificada como Yesenia del Valle Vallenilla Martínez, de 49 años de edad, muriera a manos de un individuo aún por identificar.

Dicho suceso se registró aproximadamente a la 1:00 a.m. de este miércoles en una comunidad llamada «Comandante Eterno» de Cachipo Sur de la parroquia Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara.

La información que se maneja es que la mujer estuvo involucrada en un altercado con otro sujeto, posiblemente su pareja o algún conocido, quien sacó un arma de fuego y le propinó entre tres a cinco disparos, dijo una de las fuentes.

Los habitantes de la comunidad están consternados por lo ocurrido, pero se limitaron a decir lo que ocurrió a las afueras de unas invasiones de la calle 6 en la comunidad Comandante Eterno.

En la calle 6 de Cachipo Sur se registró un femicidio

Lo que se pudo conocer es que comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se acercaron al sitio para iniciar las averiguaciones del caso y esclarecer lo ocurrido.

Trasladaron el cadáver de Vallenilla Martínez a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Caña de Azúcar para realizarle la autopsia de ley.

MURIÓ TRAS SER APUÑALADO

En otro caso, un adolescente de 16 años de edad, fue asesinado de varias puñaladas en el barrio San Vicente de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, estado Aragua.

El joven fue identificado como Sergio Miguel Castillo Molina, y su muerte ocurrió en plena vía pública de la calle Capitán Zafrané del sector Los Tubos.

El equipo de elsiglo llegó al sitio donde ocurrieron los hechos y encontró el charco de sangre frente a una vivienda de color azul.

Se dijo que aproximadamente a las 2:00 a.m., el joven tuvo un altercado con otro sujeto que le propinó una puñalada en varias partes del cuerpo, hasta dejarlo sin signos vitales.

Comisiones del Cicpc adscritos a la Coordinación de Delitos contra las Personas de la Delegación Municipal Maracay llegaron al sitio para investigar el caso y trasladar el cadáver a la morgue.

Se presume que la muerte de Sergio Miguel, quien vale destacar que no estaba cedulado, era por venganza, pero dicha hipótesis no ha sido confirmada.

ADULTO MAYOR ASESINADO A TIROS

Un adulto mayor fue asesinado a tiros entre la noche del lunes y la madrugada del martes por sujetos desconocidos en el sector Malpica El Toro de Villa de Cura, municipio Zamora.

La víctima fue identificada como Román Castillo Pimentel, de 72 años, y el suceso se registró en el sector 4 del asentamiento campesino La Esperanza.

Sobre este caso hay poca información, sólo se conoció que el septuagenario recibió varios disparos propinado por un sujeto desconocido.

Las causas de muerte están siendo investigadas por los funcionarios del Cicpc, Delegación Municipal Villa de Cura, quienes están abocados para atrapar al homicida.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC