Tras 34 años al aire, el programa de noticias de entretenimiento E! News dejará de emitirse. Su última emisión está programada para el 25 de septiembre, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Tras más de 30 años, E! News saldrá del aire

Aunque el programa dejará de emitirse en televisión, la marca E! News continuará en el ámbito digital.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el equipo del programa fue notificado de la decisión este jueves y se espera que la producción retome nuevos episodios a partir de la próxima semana hasta su cierre definitivo.

Mientras tanto, otros programas de la compañía como Access Hollywood y Access Daily seguirán operando con normalidad desde Terrace Studios.

Algunos miembros del equipo de E! News podrían integrarse a Versant, la nueva entidad empresarial surgida tras la reestructuración de NBCUniversal, que agrupa señales como E!, Syfy, USA Network, CNBC y MSNBC.

Pese a la salida del aire de E! News, el canal E! mantendrá su presencia con otros programas originales como Botched Presents: Plastic Surgery Rewind y Honestly Cavallari: The Headline Tour, además de futuras producciones como Kimora: Back in the Fab Lane y Dirty Rotten Scandals.

El espacio televisivo, que se había caracterizado por cubrir noticias y chismes del mundo del espectáculo y las celebridades, se ha transmitido casi de forma ininterrumpida desde 1991. Solo hizo una breve pausa en 2020 durante la pandemia del covid-19.

E! News se ha distinguido por ser uno de los programas más emblemáticos del canal E! Entertainment Television, con presentadores conocidos como Giuliana Rancic y Ryan Seacrest. Incluso contó con una versión en español para América Latina durante varios años.

