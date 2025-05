¡Toros sumó la décima!

Sobrellevada la victoria y emocionante al mismo tiempo. Toros de Aragua venció este domingo a Pioneros del Ávila 92-88 en el gimnasio Mauricio Johnson y dio un paso importante en sus aspiraciones de inscribirse en la postemporada de la SPB, edición 2025.



«Aun no se ha conseguido nada», dicho por sus jugadores estelares, pero el resultado de la jornada dominical tiene un sabor muy dulce, primero, vencer a uno de los equipos fuertes de la Conferencia Centro-Occidental de la liga, y segundo – en términos taurinos – con buena doma, con un cierre de espectáculo, marró con el rejón la caída de su oponente para asegurar un triunfo – que vale 10 – porque el equipo astado llegó a la decena en esta campaña; fue esquivo esa cifra la semana pasada, cuando calló frente a Llaneros de Guárico, pero ayer, saldó deuda con su afición, que con gran gusto, de una ovación al mejor de los rejoneadores, los presentes en el coso maracayero, no dejaron de motivar al equipo.

Aragua comenzó con imprecisiones el primer cuarto, circunstancia que aprovechó la visita para tomar ventajas en el tabloncillo. El experimentado jugador venezolano Heissler Guillent, con su visión de juego, comandó las ofensivas del conjunto avileño, aprovechando su rapidez, y la disposición de los norteamericanos Timothy Bond Jr. y Jeffery Allen.

Toros se recompuso y en los minutos finales pudo equilibrar sus sistemas de juego. Comenzó a funcionar la puntería de los importados Rakim Brown y Addison Spruill, y el coach chileno, Pablo Ares, notó que al fuego hay que atacar con fuego, utilizando en intervalos a sus jugadores veloces en el manejo del balón. Pioneros ganó ese cuarto 20-24.

Para el siguiente período, la visita concretaba transiciones rápidas, por lo que se pensó, que la ventaja tomaría una forma más abultada. Pero los jugadores del conjunto cornúpeta cambiaron el «chip» y el asunto se fue nivelando, al punto, que embistieron cuando restaban menos de cuatro minutos, no solamente para acercarse en la pizarra, sino para tomar control de la misma; si bien, Toros se fue a los camerinos arriba por un punto (47-46) (27-22), sus jugadores dejaban constancia que Pioneros no tendría concesiones para este encuentro.

Llegó el tercer cuarto del partido, el «terrorífico» para Ares y sus pupilos, aunque el fantasma de ese lapso pareciera que empezó a desaparecer en el equipo. El conjunto aragüeño fue más rápido en el tabloncillo, todos los jugadores en cancha se multiplicaban, concretaban en cada transición y volvían con velocidad a ocupar puestos en la defensa. El «guerrero» Braian Guidi hizo respetar la pintura, mientras que Ángel Blanco de larga distancia, y Joseph Hampton con su efectivo gancho en el performance de doble paso, sumaban para la causa, amén, de los avances y garantía de Rakim y del uruguayo Diego García. 21-14 fue el resultado final de esos 10 minutos; Toros ganaba 68-60.

Arriba por ocho puntos, los de Pablo Ares afrontaron el cuarto decisivo y comenzaron como terminaron el anterior. Rápidas transiciones, puntería, ubicación del mejor compañero y férrea defensa; todo funcionó durante cinco minutos, permitiendo sacar ventaja de hasta 11 puntos.

Ares por instantes llevó a la cancha a dos bases, Blanco por un costado, García por el otro. Vio herido al equipo dirigido por el español Manuel Povea; observó una seria «cortada» del oponente, por lo que dar oportunidades no era una opción.

Los jugadores de Toros en la defensa redoblaron los esfuerzos, Guillent y sus compañeros de posición -cuando los alternaban- sintieron la pegajosa marcación, y los principales escopeteros no tuvieron muchas ocasiones de embocar.

Ares tuvo que sacar por unos minutos a Guidi, para calmarlo, porque algunas decisiones de los árbitros no eran del gusto del muchacho de Mariara; Brown comenzó a sentir los rigores del cansancio por lo que tomó descanso.

Los que estaban en la cancha luchaban, pero los de Ávila tomaron un nuevo aire, y se fueron acercando, hasta el punto de acortar distancia a dos (86-84), cuando restaban 1:28 para el final, y empataron el marcador (86-86) con 1:08.

Ares solicitó tiempo para preparar los esquemas, pero también, con la intención de tranquilizar a sus jugadores. Guillén le hizo una falta a García, y éste no perdonó en el cobro de los dos tiros. Abajo por dos, Pioneros se fue con todo, pero Toros asfixió en marcación al oponente.

El dominicano Anyeuri Castillo, uno de sus principales tiradores de Pioneros, sintió la férrea marcación, por lo que su tiro de larga distancia salió sin buen pulso, por lo que solo chocó con el tablero, balón que tomó Guidi, y en una acción espectacular, el rebotero pasó a Jackson Zapata, y con una excelente asistencia dejó que Hampton se luciera con una bandeja y el público presente estalló de emoción. Cuatro puntos de diferencia (90-86) con 0:33 por jugar. El tiempo fue pasando y Rakim dejó resbalar el balón en los hilos del canasto contrario. Guillén recibió una falta para tres tiros, pero solo convirtió dos; el último sin dirección, con el objetivo de rescatar el balón, pero el reloj no dio para más.

Brown fue el mejor anotador de Toros con 29 puntos, le siguieron: Spruill 17, Blanco 17, García 15, Beiker Barrios 11 y Guidi 11 (doble-doble).

El próximo martes, Aragua será de local ante Trotamundos de Carabobo; en el duelo de la «autopista» y para Toros tendrá tanta importancia como un juego final. Es el «Johnson», a las 7:00pm.

HBRI. | elsiglo