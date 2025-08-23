Toro Motorcycles presentó sus nuevos modelos 2026

La pasión por las dos ruedas se sintió con gran energía en la capital del país, donde miles de personas se dieron cita en un reconocido centro comercial de la ciudad, para el tan esperado lanzamiento de los nuevos modelos 2026 de Toro Motorcycles. El evento marcó un hito en el mercado nacional, y los fanáticos de las motos pudieron conocer de primera mano la visión de la marca para el futuro, consolidando su posición en el corazón de los venezolanos.

Toro Motorcycles desplegó sus nuevos modelos

La presentación se centró en la innovación, el diseño de vanguardia y la alta tecnología que caracterizan a los siete nuevos modelos 2026. El público pudo apreciar cada uno de los estilos y las características que prometen una experiencia de manejo superior y adaptado a las necesidades del mercado venezolano.

Un brindis por las nuevas propuestas de Toro Motorcycles

El lanzamiento contó con la participación de grandes artistas, influencers, cantantes y embajadores de la marca, incluyendo a Noreh, La Titi, Juan Pablo Dos Santos, Vito Gasparrini, Andreína Castro, Iriannys Pinzón, Leo Aldana, entre otros, quienes con su presencia dieron un toque de diversión y autenticidad.

La presencia de personalidades, artistas y pueblo en general demostró que Toro Motos, más que una marca, es todo un movimiento.

PIONEROS E INNOVADORES

Andrés Beirouti, gerente general de Toro Motorcycles expresó, «así como lo hemos hecho desde el primer día en nuestra inauguración, el 13 de julio de 2023, estamos marcando un antes y un después. Hoy continuamos siendo pioneros e innovadores de calidad y tecnología aplicados a cada uno de nuestros modelos».

Efectivamente, Toro Motorcycles ha logrado consolidar una reputación en Venezuela desde su llegada al mercado. Nacida con el propósito de ofrecer a los interesados, motocicletas de alta calidad, durabilidad y con diseños atractivos y a un excelente costo, la empresa se ha centrado en entender y responder a las exigencias de sus dinámicos clientes.

Lo que comenzó como un proyecto enfocado en un mercado específico, se ha expandido hasta convertirse en una marca de referencia, ganando la confianza y la lealtad de una base de clientes en constante crecimiento.

Su trayectoria de tan sólo dos años, ha sido precisa pero muy imponente, ya que hoy en día cuentan con más de 115 concesionarios a nivel nacional. «Estaremos inaugurando 15 próximamente a partir de la semana que viene y otros 30 que están en proceso», afirmó el gerente general, completamente convencido de que Toro seguirá creciendo de la mano de los venezolanos.

Rex TR150

LOS NUEVOS MODELOS

Los siete nuevos modelos, diseñados para satisfacer a los usuarios, son:

Rex TR150: Es una motocicleta todo terreno. Tablero digital, frenos de disco en la rueda delantera y trasera, protector de puño y luces de cruce LED. Diseñada para quienes disfrutan la adrenalina.

Moka TR150: Elegancia urbana y practicidad en un solo modelo, Moka ofrece parrilla reforzada, tubo de escape de expansión, tablero digital, puerto de carga USB y encendido eléctrico y de pedal. Más que un transporte, es un estilo de vida en la ciudad.

R3x TR250: La nueva R3x trae lo último en potencia y diseño. Tablero digital, sistema de frenos ABS delantero y trasero y refrigeración por aire. Una moto diseñada para conquistar cualquier camino.

Trx TR150: Para quienes necesitan una moto que los lleve a cualquier lugar. Dos versiones disponibles: freno de disco y rines de aluminio, y freno de bandas y rines de rayos, tablero digital, arranque eléctrico y de pedal.

Tank 3 TR150: Destacó entre las demás por su particularidad. Esta es una moto de tres ruedas, ideal para un público que busca estabilidad y seguridad, sin sacrificar la versatilidad. Su diseño la convierte en una opción innovadora y funcional para todo tipo de usuarios.

Capuccino TR180: Este modelo hizo que muchos viajeros recordaran a las icónicas Vespa. Sin embargo, la Capuccino está 100% adaptada a la tecnología, combinando el estilo retro con la presentación más moderna. Otro plus de este modelo es que cuenta con un puerto de carga USB.

Capuccino TR180

SON UNA LOCURA

«Trajimos al mercado venezolano siete nuevos hijos, que estamos desarrollando con la mejor tecnología e innovación para que funcionen de manera óptima en el mercado nacional. Son de locura, así como lo pudieron ver y que lo van a ir probando en cada una de nuestras calles de Venezuela», añadió Beirouti.

R3x TR250

En el evento, Andrés Beirouti compartió la idea detrás de la creación de los nuevos modelos; «la inspiración no nace de nosotros, nace de nuestros clientes, quienes nos escriben por redes sociales. Nosotros hacemos un análisis bien detallado y bien exhaustivo de lo que cada uno nos escribe, porque al final nosotros nos debemos a nuestros clientes», afirmó.

Asimismo agregó, «los trajimos para que cada uno de ellos tenga los mejores productos, según las especificaciones técnicas y las características que nos han estado solicitando. Los pusimos a prueba, tienen entre 7 y 8 meses y hoy ya es un hecho».

Con la presentación de estos modelos 2026, Toro Motorcycles reafirma su compromiso con el mercado nacional y su estrategia de consolidarse como un líder en la industria. Estas motos prometen elevar el nivel de la experiencia de rodar.

«100% TORO» UNA CAMPAÑA CON UN PROPÓSITO

Beirouti anunció una nueva campaña y un nuevo eslogan llamado «100% Toro». Explicó que «es una campaña que hoy inicia y tiene varias etapas con varias fases». La primera etapa es la campaña publicitaria que busca que cada una de las personas se sienta parte de este movimiento, que es más que un simple producto.

Andrés Beirouti, gerente general de Toro Motorcycles

Mientras que la segunda etapa y la más crucial se centra en concienciar a los usuarios.»Es la parte de concientización del manejo de la moto, el uso del casco, de respetar las señales y las reglas de Tránsito», señaló.

«Son varias cosas que vienen de la mano de 100% Toro. Empezamos con esto para llegar a los usuarios de manera directa, cuidar de su integridad y prevenir así cualquier accidente». Esta etapa es especialmente relevante, considerando el incremento significativo de accidentes de tránsito en el país en los últimos meses.

Es importante resaltar que los modelos presentados ya están listos para ser despachados. «Empezamos el despacho de cada uno de estos siete nuevos productos a nuestra red de concesionarios a nivel nacional», confirmó Beirouti.

«El concesionario más cercano puede empezar a recibir ya estos modelos. Los que están a una distancia intermedia, las recibirán entre viernes y sábado, y los que no, pues ya empezarán a recibir el lunes».

Para premiar la fidelidad de los participantes que se reunieron en el evento, se realizó una emocionante rifa de una moto al finalizar el lanzamiento, cerrando una jornada que fue un completo éxito y que dejó a la comunidad motera con grandes expectativas para el futuro trepidante de Toro Motos.

