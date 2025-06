Tom Cruise y Dolly Parton recibirán un Oscar honorífico

La Academia de Hollywood entregará un Oscar honorífico a Tom Cruise y reconocerá a Dolly Parton con el galardón humanitario Jean Hersholt, también una estatuilla del Oscar, durante la 16 edición de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) prevista para el 16 de noviembre de 2025.

Por primera vez el actor recibirá un Oscar en su carrera

La institución más reputada del cine también honrará con Oscar honoríficos a la coreógrafa y actriz Debbie Allen y al diseñador de producción Wynn Thomas, respectivamente.

Estos galardones celebrarán «a cuatro individuos legendarios, cuyas extraordinarias carreras y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica continúan dejando un impacto duradero», dijo en un comunicado Janet Yang, presidenta de la Academia.

El premio marcará la primera vez que Tom Cruise reciba una estatuilla Oscar en su carrera. El actor de ‘Top Gun’ había estado nominado en cuatro ocasiones por sus actuaciones en cintas como ‘Jerry Maguire’ o ‘Born of the Fourth of July’.

Dolly Parton recibirá el premio por su dedicación a obras benéficas

«El increíble compromiso de Tom Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de especialistas nos ha inspirado a todos», añade el comunicado.

Por su parte, Parton, quien ha sido nominada en dos ocasiones a los Oscar como compositora e intérprete de canciones de filmes como ‘Nine to Five’ o ‘Transamerica’, está siendo reconocida por su labor altruista.

«La querida intérprete Dolly Parton ejemplifica el espíritu del Premio Humanitario Jean Hersholt a través de su inquebrantable dedicación a obras benéficas», apuntó Yang.

La actriz, coreógrafa, directora y productora Debbie Allen será homenajeada por su labor como pionera a lo largo de casi cinco décadas de carrera.

Allen fue la coreógrafa de la ceremonia de los Oscar en siete ocasiones, y algunos de los títulos que destacan de su carrera son ‘Forget Paris’, ‘A Jazzman’s Blues’ o ‘The Six Triple Eight’.

A su vez, la «mirada visionaria y maestría en su oficio» hicieron elegible a Wynn Thomas a este premio honorífico. Los créditos cinematográficos de Thomas incluyen ‘Do the Right Thing’ o ‘Malcolm X’, entre muchos otros.

El evento se celebrará en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood en Los Ángeles, el 16 de noviembre de 2025.

EFE

CJL