Tiro deportivo confía en sus nuevos talentos para ASU 2025

La selección nacional de tiro deportivo se renueva de cara al ciclo olímpico con la participación de Douglas Gómez, Mirela Herman, Diomaris Toro y Anasoli Rodríguez en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Mirela Herman, uno de los grandes talentos del tiro nacional

Ellos forman parte del nuevo equipo de medallistas en los pasados Juegos Nacionales Oriente 2024 que hoy en día empiezan a escribir su nombre en la historia del deporte venezolano, y que también empiezan a sumar importante experiencia para tomar el testigo de quienes han labrado un camino de éxito en el tiro deportivo a lo largo del ciclo olímpico.



Douglas Gómez de tan solo 14 años, nativo del estado Carabobo e hijo del olímpico en París 2024 Douglas Gómez padre, es el único varón que conforma la selección y además el más joven del equipo. Participará en la prueba de pistola de aire 10 m y a pesar de su corta edad, tiene un decidido enfoque en alcanzar el podio en tierras paraguayas.



«Mi motivación viene de mi familia, de mi tío y mi papá quien ha ayudado a mi formación en el tiro deportivo. Inicié en los Juegos Nacionales Oriente 2024 donde quedé campeón y triple medallista de oro, luego fui al clasificatorio a los Juegos Panamericanos Junior donde logré el objetivo y ahora nos preparamos para obtener una medalla en ASU 2025», comentó el atleta que también gozó de ser uno de los integrantes del conjunto de tiradores que asistió este 2025 a la primera Copa del Mundo de Tiro deportivo en la historia de nuestro país.



Mirela Herman de 18 años (nativa del estado Falcón) y Anasoli Rodríguez de 20 años (nativa del estado Lara), también con inscripción en la prueba de pistola de aire 10 metros, son las dos damas que cierran el trío de tiradores en esta arma para el evento multidisciplinario. Ambas marcaron un precedente de gran relevancia en el clasificatorio a los Juegos Panamericanos Junior celebrado justamente en Asunción en el pasado mes de marzo, al finalizar con medalla de bronce en la categoría por equipos femenina. Además de cosechar medallas para sus estados en Oriente 2024.



Para cerrar el cuarteto de noveles atletas también hay que mencionar a Diomaris Toro de 17 años (nativa del estado Miranda) que a diferencia de sus tres compañeros participará en los juegos con un arma diferente, el rifle de aire en 10 metros. Para ella mucho ha cambiado desde hace un año, fecha en la que por casualidad llegó a este deporte que cambió su vida.



«Llegué al tiro deportivo gracias a una vecina que trabaja en la Federación Venezolana de Tiro, que ahora considero una abuela postiza. Llegué sin expectativas, probé la pistola y no me gustó, pero con el rifle fue una conexión directa. Representar a Venezuela no es fácil, pero siempre voy con todo el ánimo y con la mente positiva para dar el resultado. Mis expectativas son bastante altas, espero conseguir el resultado que quiero y aumentar mi nivel», expresó la dama más joven del grupo.



El tiro deportivo es el deporte que abrirá la participación del continente en ASU 2025 y se realizará desde 9 al 12 de agosto en el Polígono de Tiro del Comité Olímpico Paraguayo.



