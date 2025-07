La ciudad de La Victoria, capital del municipio José Félix Ribas en el estado Aragua, continúa consolidándose como cuna de talento deportivo infantil y juvenil, exhibiendo deportistas que recorren fronteras.

Talento victoriano brillará en la Liga Nacional de Futsal 2025

En esta oportunidad, 45 jóvenes futbolistas de la escuela «JDN Futsal», han sido seleccionados para representar al estado en la esperada Fase Zonal de la Liga Nacional de Futsal 2025, reafirmando que el deporte en esta tierra es sinónimo de disciplina, esfuerzo y compromiso comunitario.

Así lo dio a conocer Andrés Sumoza, entrenador principal del club, quien detalló que los atletas, agrupados en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, lograron clasificar tras obtener el campeonato en el torneo estadal avalado por la Asociación de Fútbol del estado Aragua.

«Clasificamos en el torneo estadal quedando campeones por el estado Aragua, y lo representaremos en la Fase Zonal de la Liga Nacional 2025. Es un logro importante, fruto de años de constancia y entrega», expresó Sumoza con orgullo.

Los jóvenes representantes de JDN Futsal se preparan para afrontar esta nueva etapa que se desarrollará en tres regiones del país:

La categoría Sub 15 competirá en La Guaira del 31 de julio al 3 de agosto.

La Sub 17 viajará al estado Cojedes del 7 al 10 de agosto.

La Sub 20 verá acción en Carabobo del 13 al 16 de agosto.

Cada encuentro será una vitrina para demostrar no sólo su talento deportivo, sino también el trabajo formativo que se viene realizando en el municipio desde hace varios años.

Una escuela con visión social y formativa

Fundado en el año 2018, el club JDN Futsal nació como una iniciativa vecinal con sede en la cancha de las Residencias Invica de La Victoria. Desde entonces, se ha dedicado a formar integralmente a niños y adolescentes a través del fútbol de salón, inculcándoles valores como el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte.

Con entrenamientos constantes, participación en torneos locales y una metodología orientada al crecimiento físico y emocional de los jóvenes, convirtiéndose en una referencia para las familias victorianas que buscan en el deporte una herramienta de transformación y futuro.

«Muchos de estos muchachos comenzaron con nosotros desde muy pequeños. Hoy, son grandes jugadores y ejemplos de superación y liderazgo en sus comunidades. Este viaje a la Liga Nacional es una recompensa a su entrega y una motivación para las nuevas generaciones», resaltó Sumoza.

