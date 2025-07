En una reciente entrevista concedida a la cadena española SER, «El Gladiador» habló con sinceridad sobre lo que significa representar a su país y la enorme responsabilidad que siente ante los próximos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Salomón Rondón: «Cerrar mi etapa como futbolista sería ir a un Mundial con Venezuela».

El compromiso de Salomón Rondón con Venezuela

En sus declaraciones, Rondón fue claro al expresar que la posibilidad de clasificar a un Mundial es lo que hoy día lo mantiene motivado y con ganas de competir. «Eso es lo que hoy en día me mantiene compitiendo. Es algo con lo que sueño siempre, me desvivo día a día y me preparo para eso», afirmó el delantero venezolano.

Llevar a la Vinotinto a la cita mundialista sería un logro histórico, no solo para él, sino para todo el país que anhela vivir esa experiencia.

La importancia de la selección nacional para «El Gladiador»

Salomón Rondón destacó que vestir la camiseta de Venezuela tiene un valor especial, diferente a cualquier otro compromiso en su carrera.

«Cualquier jugador te lo diría, la selección nacional de tu país significa otra cosa, es tocar el cielo con la mano al nivel futbolístico. Ir al Mundial con la selección en el 2026 por primera vez sería algo histórico para nosotros», comentó en la entrevista.

El futuro de Rondón y su legado con la Vinotinto

No es casual que se le conozca como «El Gladiador». Rondón ha dejado su alma en la cancha, luchando por cada balón y defendiendo con orgullo la camiseta de Venezuela. Además, reconoció que la frustración de ver a la selección pasar por malos momentos en el pasado, como goleadas y eliminaciones, lo ha marcado profundamente.

Por eso, considera que una posible clasificación al Mundial sería el cierre ideal para su carrera profesional. «Cerrar mi etapa con la selección o como futbolista sería ir a un Mundial con Venezuela», confesó Rondón.

elsiglo con información de (Meridiano.net)

MG