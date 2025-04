Rosa Martínez tiene como objetivo estar entre las 5 primeras del mundo

El triatlón de Venezuela apunta a Los Ángeles 2028 en la figura de Rosa Martínez, reciente medallista de bronce en el Campeonato Suramericano de la disciplina en Santiago, Chile.

La monaguense acumula ocho podios en las últimas doce pruebas disputadas

«El podio es algo bastante importante para el país y para todo el equipo que está apoyándome y trabajando conmigo. En sensaciones, me sentí bastante bien, fuerte. He estado trabajando duro en cada entrenamiento y creo que eso se está demostrando en cada competencia. Obviamente siempre se puede estar un poco mejor, pero de esto se trata en estas carreras, de ir viendo qué debemos mejorar, qué no. En qué debemos enfrascarnos más. Físicamente me sentí súper bien de verdad», afirmó Martínez.

La monaguense acumula ocho podios en las últimas doce pruebas disputadas: «Me da mucha felicidad decir «voy a una Copa Continental y estoy en las primeras cinco». Incluso me atrevo a decir que puedo dar la pelea en el top tres del continente. Pero siempre pienso más allá, siempre quiero mucho más y la verdad deseo estar entre las primeras cinco del mundo. Ir a un mundial, ir a una Copa del Mundo y estar entre las primeras cinco. Estoy trabajando duro porque obviamente quiero llegar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y es un proceso de cuatro años, fuerte. Pero tenemos toda la garra y toda la dedicación para hacerlo», asegura, quién en ese lapso desde marzo de 2024, acumula dos títulos y tres subcampeonatos.

Martínez volverá a la competencia el 17 de mayo en la Serie Mundial de Yokohama, Japón y de allí luchará en el campeonato Panamericano de Calima, Colombia, con el objetivo puesto en la selección nacional: «En los Juegos Bolivarianos (Lima-Ayacucho 2025) espero obtener la medalla de oro. La voy a pelear con la colombiana María Carolina (Velásquez). Mi idea es obtener medallas, estar en el podio y dejar a Venezuela en alto en los cuatro eventos más importantes del ciclo olímpico. Estoy segura que voy a lograr la clasificación olímpica. Tengo que seguir trabajado duro y teniendo el apoyo. Quiero ser la primera venezolana en la historia del triatlón en lograr y conseguir tantas cosas. Quiero motivar a las nuevas generaciones que vienen detrás».

Martínez es décima tercera del escalafón continental y en el ranking mundial se ubica 60. Velásquez en el puesto 54 y la brasileña Arnold Djenyfer en la casilla 53, son las únicas que la superan en Suramérica. «Vienen eventos bastante fuertes, con mucho nivel incluso mejor al nivel de los Juegos Olímpicos, porque son mucho más atletas en competencia. En la gran final de 2024 salí del agua junto a las campeonas olímpicas actuales y eso me hizo saber que puedo estar con ellas allí, pero tengo una debilidad en el ciclismo que ya estoy trabajando. Me gustaría seguir la preparación concentrada en Guadalajara (México) en altura, con bastantes rivales fuertes que están concentrados allí».

Con su desempeño desde 2024, Martínez ha triplicado su puntuación en el escalafón del triatlón (de 403.94 puntos a 1352.25): «El triatlón es un deporte bastante complicado. No es como que llegas y empiezas a estar en el podio. El triatlón es un deporte donde llevas un proceso que a veces puede ser un poco lento, pero es seguro, si trabajas duro con constancia y disciplina, vas a obtener cada logro que deseas y además yo soy nueva compitiendo internacionalmente. Inicié en el 2022. Creo que cada vez voy teniendo más experiencia, voy a agarrando más roce competitivo a nivel internacional con las mejores del mundo y eso es lo que me ha llevado a estar más segura y estar allí dando la pelea entre las primeras cinco del continente. Tenemos que trabajar ahora para ser de las mejores cinco del mundo. Es el objetivo que tenemos. Obviamente esto es un trabajo que va acompañado de muchas cosas. Mi esfuerzo físico, mental. La dedicación, la constancia, la disciplina, con toda la gente que está detrás de mí apoyándome, desde la federación (venezolana de triatlón) hasta el ministro de deportes».

