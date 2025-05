Ronald Acuña Jr. sacó la bola en su primer juego de rehabilitación

Ronald Acuña Jr. no perdió tiempo en hacerse sentir durante su primer juego oficial en casi un año. El estelar jardinero conectó un cuadrangular en el inicio de su asignación para rehabilitarse con la filial de Atlanta en la Florida Complex Rookie League, el martes por la noche.

Acuña se está recuperando de una cirugía en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda



Acuña fue alineado como primer bate y jardinero derecho, en el eventual triunfo 4-0 contra la sucursal de los Orioles de Baltimore, en el CoolToday Park en North Port, Florida.



En su primer turno falló con roletazo al campocorto, luego fue dominado con un batazo a las manos del segunda base en el cierre del tercer inning. Pero en el quinto, en cuenta de 3-1, castigó un envío del relevista derecho venezolano Kevin Velasco. La bola se fue en línea por el jardín central. La conexión superó los 400 pies, de acuerdo con las dimensiones del parque. El estacazo le dio una ventaja definitiva de 4-0 al equipo local.



Acuña fue sustituido a la defensiva por el dominicano John Estévez en el inicio del séptimo tramo. La estrella de los Bravos participó en dos lances y realizó un out en su posición.



El dinámico outfielder irá aumentado su carga de trabajo gradualmente hasta que pueda permanecer en el terreno durante nueve entradas. Una vez que en Atlanta consideren que ha recuperado el nivel óptimo de su juego, será transferido al Gwinnett (Triple A) para concluir el proceso de recuperación que ha sido programado. Aunque todavía se desconoce exactamente cuándo se realizará ese movimiento.



«Es un joven que no ha jugado en mucho tiempo», dijo el mánager, Brian Snitker, según un reporte de Mark Bowman para MLB.com. «Así que su cuerpo tiene que recuperar su forma física. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere mucho tiempo».

De cualquier forma, un jugador de posición no puede estar en rehabilitación más de 20 días, recordó Bowman en su nota. «Así que, salvo cualquier contratiempo, Acuña será activado el 1° de junio», destacó el periodista.

También te puede interesar: Oswaldo Cabrera recibe el alta en Seattle



Pero podría ser antes de esa fecha, si Acuña evoluciona tan rápido como lo mostrado en su primer encuentro de 2025.

Acuña se está recuperando de una cirugía en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, un procedimiento que se produjo en el 6 de junio, tras lesionarse el 26 de mayo.



Para el momento del percance, el astro de La Sabana apenas había aparecido en 49 juegos, en los que exhibió un promedio de .250, con cuatro jonrones y 15 remolcadas, un año después de conectar 41 vuelacercas, apuntarse 73 bases robadas y dejar average de .337. Estadísticas que le llevaron a ganar el premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Caracas

GM