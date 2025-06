Las conexiones de León XIV con América Latina, y especialmente con Perú, se entrelazan tanto en su historia espiritual como en su linaje de sangre. El estudio genealógico mostró que el nuevo papa comparte ancestros con Antonio José de Sucre, el militar que lideró la victoria patriota en la batalla de Ayacucho en 1824.

Revelan vínculo del papa León XIV con Antonio José de Sucre

Conexiones con el prócer

El rastreo del linaje del papa lo llevó hasta Juan Fernández de Arana, nacido en 1510 en la localidad cántabra de Arunero, España. Uno de sus descendientes, Diego de Arana Valladar, sirvió como capitán en la Armada Española durante las campañas contra los holandeses. Su hijo, Diego de Arana e Isla, partió al continente americano y su familia, a través de su hermana Catalina, se instaló en Cumaná, actual Venezuela.

Catalina de Arana se casó con Domingo de Vallenilla. Uno de sus descendientes fue María Manuela de Alcalá y Sánchez Vallenilla, quien contrajo matrimonio con Vicente Luis Ramón de Sucre y García de Urbaneja. Su hijo fue Antonio José de Sucre. Por la rama del hermano de Catalina, Diego de Arana e Isla, se establece la línea genealógica que llega, ocho generaciones después, a Mildred Agnes Martínez, abuela materna de Robert Prevost.

“El árbol muestra solo los antepasados directos, por lo que excluye a tíos y primos”, aclaró el estudio publicado por The New York Times. La conexión, aunque no es directa en línea recta con el prócer venezolano, confirma una relación de consanguinidad lejana pero significativa con uno de los nombres centrales en la historia del Perú republicano.

Una genealogía afrodescendiente

Lo que convierte a León XIV en una figura aún más singular es la riqueza étnica de sus orígenes. El análisis determinó que 17 de sus antepasados fueron identificados como personas negras o mulatas. Los registros de Nueva Orleans, donde vivieron sus abuelos maternos, muestran que eran descritos como “mulatos” y “negros”, una información clave que, de acuerdo con los investigadores, representa apenas el punto de partida.

La investigación permitió remontarse hasta 15 generaciones atrás y seguir líneas familiares que cruzan España, Francia, Italia, Canadá, Cuba y Haití. Uno de los casos más notables fue el de Marie Jeanne, una mujer afrodescendiente que fue esclavizada por François Lemelle, pero que luego fue liberada y llegó a ser propietaria de otras personas. “A lo largo de su vida, Marie Jeanne sería propietaria de al menos 20 personas esclavizadas”, se lee en el informe.

También destaca Marie Louise, quien fue esclavizada por el barón de Pointe Coupée y cuya descendencia heredó tierras y personas. Fanchon Grenoble y Jeannette Glapion, hijas de Marie Louise, aparecen en registros como beneficiarias de esos bienes. Jeannette es tatarabuela directa del pontífice.

Cruces familiares en Cuba, Francia, Italia y Canadá

Otro componente del linaje del papa revela una mezcla de orígenes europeos. Su abuelo paterno, Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito, nació en Sicilia en 1876. Su pareja, Suzanne Louise Marie Fontaine, nació en Francia. Ambos emigraron a Estados Unidos, aunque en años distintos, y mantuvieron una relación extramatrimonial que dio lugar al padre del pontífice, Louis Prevost. De ahí proviene el apellido francés que porta el actual papa, a pesar de sus raíces sicilianas.

Por el lado materno, cuatro generaciones de sus ancestros nacieron en La Habana, Cuba, y posteriormente se trasladaron a Estados Unidos. Una parte de su familia francesa se instaló en Quebec durante el siglo XVII. De esa rama proviene el antepasado Louis Boucher de Grandpre, que tuvo una descendencia numerosa, varios de cuyos miembros emigraron hacia Nueva Orleans.

También te puede interesar: ¿Puedes aprender algo mientras duermes?

elsiglo con información de Infobae

LG