Revelan cuántos venezolanos detuvo el ICE en seis meses

Durante los primeros seis meses del nuevo mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a cerca de 8.000 ciudadanos venezolanos, de un total de más de 109.000 detenciones. La mayoría ocurrieron en estados fronterizos y del sur de Estados Unidos, basado en datos gubernamentales.

¿En qué estados de EE UU el ICE arrestó a más migrantes?

De acuerdo con un informe de CBS News, los estados del sur de Estados Unidos, así como aquellos que colindan con la frontera con México, registraron los niveles más altos de arrestos del ICE entre el inicio del segundo mandato de Trump, el 20 de enero, y el 27 de junio, según muestran las cifras.

Las estadísticas indican que Texas concentró casi una cuarta parte de todos los arrestos del ICE durante ese período. Aproximadamente 11% de los arrestos ocurrieron en Florida y 7% en California, seguidos por 4% en Georgia y 3% en Arizona.

En cambio, el ICE realizó la menor cantidad de arrestos en Vermont, Alaska y Montana, con aproximadamente 100 detenciones combinadas entre los tres estados.

La lista completa de los estados con más arrestos del ICE desde que volvió Trump

De acuerdo con el medio citado, el ICE distribuyó sus tareas en todo el territorio estadounidense de la siguiente manera:

Texas: 23,2%

Florida: 11,1%

California: 7,1%

Georgia: 4,1%

Arizona: 3,2%

Nueva York: 3,1%

Virginia: 3,1%

Nueva Jersey: 2,8%

Tennessee: 2,7%

Massachusetts: 2,6%

Pensilvania: 2,1%

Luisiana: 1,8%

Carolina del Norte: 1,7%

Alabama: 1,7%

Colorado: 1,7%

Maryland: 1,6%

Carolina del Sur: 1,6%

Oklahoma: 1,5%

Utah: 1,5%

Indiana: 1,4%

Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute, explicó que el ICE tiende a concentrar sus recursos en áreas donde las políticas locales permiten la interacción entre la policía y las autoridades migratorias federales, como en Texas y Florida.

En cambio, en otros lugares, como California, también pueden mostrar altos niveles de arrestos porque tienen comunidades migrantes numerosas, aunque las políticas estatales y locales limiten la cooperación con el ICE.

Desglose por país: ¿de dónde vienen los latinos más perseguidos por el ICE?



En general, las personas arrestadas por el ICE en el segundo mandato de Trump procedían de casi 180 países, aunque la mayoría eran originarias de América Latina o el Caribe, según los datos.

México fue el país de ciudadanía más frecuente, con cerca de 40.000 personas bajo custodia del ICE identificadas como ciudadanos mexicanos. Le siguieron:

Guatemala: alrededor de 15.000 arrestados

Honduras: alrededor de 12.000 arrestados

Venezuela: cerca de 8.000 arrestados

El Salvador: más de 5.000 arrestados

Bush-Joseph señaló que los países de origen de los arrestados por el ICE coinciden con tendencias migratorias más amplias. “En general, hablamos de países geográficamente cercanos a EE UU“, indicó.

¿Detenidos con condena previa? Los números de Trump



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) suele destacar que los oficiales de ICE están arrestando a “los peores de los peores”. Sin embargo, más de la mitad de los expulsados del país desde el 20 de enero no tienen condenas penales. Además, a medida que aumentan los arrestos, disminuye la proporción de migrantes detenidos con antecedentes criminales.

De acuerdo con el análisis de The Washington Post, basado en datos obtenidos por el Deportation Data Project a través de una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), solo 41% de las personas arrestadas desde el regreso de Trump a la presidencia tenían una condena previa.

En contraste:

52% no registraba antecedentes penales.

El restante 7% tenía cargos pendientes al momento de la detención.



¿Qué tipo de delitos figuran entre los migrantes deportados?

Más de 60% de los migrantes indocumentados deportados durante el nuevo mandato de Trump no tenía antecedentes penales, según The Post. Cerca de 40% sí tenía una condena, aunque muchos de esos casos no involucraban delitos violentos. No se ofrecieron detalles sobre esos cargos o condenas.

Comúnmente, entre los delitos no violentos se encuentran conducción bajo los efectos del alcohol, violaciones de libertad condicional e ingresos irregulares a Estados Unidos, ya sea por primera vez o tras deportaciones previas.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece El Nacional, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

