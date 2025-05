Prince Royce inyecta sabor caribeño en «Eterno»

Si The Beatles, Elvis Presley o los Bee Gees hubieran nacido en el Caribe quizás cantarían en ‘spanglish’ y sus melodías tendrían sabor latino, tal como sucede en ‘Eterno’, el disco que Prince Royce publica este viernes y que revisa grandes temas del rock y del pop del siglo XX a ritmo de bachata.

Royce se ha convertido en un ídolo global de la bachata

«Nos hemos inventado un género medio diferente», señaló en una entrevista a EFE el multipremiado artista norteamericano de origen dominicano, durante su visita a Madrid.

Con este nuevo álbum, el Príncipe de la Bachata vuelve a sus orígenes, cuando en 2010 fue descubierto por el gran público con una versión muy latina de ‘Stand by me’.

Pionero del «spanglish» en la bachata

«Hace años que la gente me pregunta por qué no retomo el camino que abrí con ‘Stand by me’, cuando tomé un tema clásico y lo reinterpreté en ‘spanglish'», reveló el artista, que cree que «ahora ha llegado el momento».

El músico de 36 años, que durante los últimos 15 ha renovado la bachata, la ha acercado al público joven y ha utilizado sin complejos la mezcla de español e inglés con la que él se crió en las calles del Bronx de Nueva York, se ha atrevido esta vez con temas tan icónicos como ‘Yesterday’ de The Beatles, ‘How deep is your love’ de Bee Gees o ‘Can’t help falling in love’, popularizada por Elvis Presley.

«Creo que tiene algo especial esa nostalgia de esa música de antes, cuando no se usaba ‘autotune’ y todo era bien musical y bien romántico», aseguró Prince Royce, que ha dedicado un año entero a escuchar canciones de los setenta, los ochenta y los noventa y elegir «las que fluyen mejor en bachata, en español y con mi voz».

En esta selección también han entrado otros temas eternos como ‘My girl’, de The Temptations, ‘Killing me softly with his song’, popularizada por Roberta Flack, ‘I just called to say I love you’, de Stevie Wonder, o ‘I want it that way’ de Backstreet Boys.

«El trabajo de adaptación fue más difícil de lo que esperaba -dijo Prince Royce-, porque había que agregarle a las canciones mi esencia, pero respetando el original».

«Viendo el resultado, me encanta como ha quedado la versión de ‘Stuck on me’, con ese tono romántico melancólico de (Lionel) Richie, y la de ‘Dancing in the moonlinght'», confesó el artista.

Conquistar España

Royce se ha convertido en los últimos años en un ídolo global de la bachata con más de 80 millones de seguidores en las redes sociales y su música acumula 14.000 millones de descargas globales.

No obstante, en España no es tan conocido como en Latinoamérica, algo que el estadounidense espera que cambie después de este disco.

Para acercarse al público español, Prince Royce ha aparecido en la televisión española Antena 3, donde ha participado en el programa ‘La voz’ como asesor de la artista Malú, que es ‘coach’ de este concurso de talentos.

Además actuó recientemente en Madrid en la gala de los Premios Platino 2025 de cine iberoamericano.

Pero su principal baza, según el propio artista, es que la «bachata está hoy en día más vigente que nunca».

EFE

CJL