Posada Los Cumacos: Todo lo bueno del Caribe Mágico

En el municipio Ocumare de la Costa de Oro, específicamente en Bahía de Cata, se encuentra un lugar de ensueño, en donde la paz, el disfrute y la naturaleza se funden en la Posada Los Cumacos, la cual tiene una ubicación especial, ya que se encuentra a escasos 50 metros de la playa.

Posada Los Cumacos, un rincón natural

Un lugar acogedor que es atendido por sus dueños Eduardo y Rony Betancourt, que son padres e hijo respectivamente, ofrecen una experiencia única y familiar para los turistas. Destacan sus cómodas instalaciones, incluyendo un spa con masajes terapéuticos, y promociones especiales durante la temporada vacacional.

Eduardo y Rony Betancourt, anfitriones de lujo

En la Posada Los Cumacos organizan actividades recreativas como paddle surf y senderismo. En estos maravillosos espacios tienen un enfoque personalizado en la atención al cliente, además que se encuentra en una urbanización privada, que tiene como guardián al impresionante Henri Pittier.

Con un gran carisma y una sonrisa, el señor Eduardo Betancourt comentó que junto a sus hijos Melania y Rony, se han empeñado en hacer un espacio realmente acogedor, donde los turistas se sientan atendidos. Explicó que esta posada estuvo durante años deteriorada, hasta que esta familia la adquirió, luego de tres meses de arduo trabajo fue renovada y reformada completamente en tres meses, mejorando la infraestructura y la decoración.

En la Posada Los Cumacos ofrecen habitaciones cómodas, un buen servicio de Wifi y un restaurante que sirve desayunos y cenas con ingredientes frescos, esto gracias a la experiencia de una excelente cocinera, Cecilia, que tiene más de 32 años de experiencia y el menú incluye pescados frescos, como pez espada.

LA POSADA SE PRESENTA COMO UN ESPACIO FAMILIAR Y ACOGEDOR

Dentro de su relato, el señor Eduardo comentó que esta aventurera comenzó por su hijo Rony, que desde niño venía a esta posada. «Él pasó su infancia acá porque era muy amigo de los hijos de la dueña, una señora vasca que vive en San Sebastián ahora, que se regresó a España hace 14 años, y la posada estaba un poquito caída, digamos. Y gracias a Dios, en diciembre con el entusiasmo que le pusieron mi hija Melania y mi hijo Rony, y yo, la compramos».

El rincón del spa es el sitio del relax

La recuperación y mejoras de esta espléndida posada, aparte de tiempo, fue cambiar desde las tuberías, habitaciones, piscinas e incluso la instalación de una planta eléctrica, en otras palabras, fue una reconstrucción total, siempre con el objetivo de prestar un servicio de calidad y acogedor a los clientes. Por lo que estos cambios también pasaron por el concepto en cuanto a decoración se refiere, todo esto de la mano a un paisajismo muy bello.

«Hemos logrado realizar una posada muy familiar, muy bonita, porque es lo que nos dicen nuestros queridos huéspedes. Y por supuesto que cuidamos muchísimo la calidad de nuestros productos, son productos todos frescos, la pesca prácticamente es del día, incluso pesca de alta mar, como el pez espada, que también ofrecemos los churrasquitos que son espectaculares», dijo el señor Eduardo.

ATENCIÓN ÚNICA

Por su parte, Rony Betancourt, que desde que abrieron sus puertas la Posada Los Cumacos, no han dejado de trabajar de ir mejorando todos los espacios, por lo que están buscando ampliar la misma, para así continuar brindando esa atención única.

Dentro de las bondades que se pueden encontrar en esta paradisíaca posada, es que además de la cercanía de la playa, es que el carro sólo lo necesitarán para llegar al lugar, el resto lo pueden hacer caminando, pues a pocos pasos está la playa.

«Tú llegas con tu carro, lo estacionas y bueno, haces todo caminando, 40 pasos y estás en la Bahía de Cata y encuentras ‘el Caribe mágico’, como lo llamo yo. Esa es una de las bondades que a los turistas les fascina. La cercanía de la montaña, río y playa, es algo incalculable «, apuntó Rony.

UN SPA PARA RELAJARTE

La Bahía de Cata está a pocos pasos de la Posada

Con la cercanía del Henri Pittier, los dueños de esta hermosa posada decidieron incluir dentro de sus servicios un spa, para que sus clientes disfruten del placer de masajes relajantes, terapéuticos, descontracturantes, relajantes.

UNA EXPERIENCIA CUMACO

Dentro de los beneficios que dan en la Posada Los Cumacos, está la celebración de diversas ocasiones, en especial los cumpleaños, porque a los cumpleañeros los hacen sentir únicos.

Otro de los atractivos que tiene es que programan toques de tambor para conectar a los huéspedes con la cultura local, junto con actividades recreativas en la playa, debido a que tienen alianzas con restaurantes, con agencias de turismo, definitivamente lo espectacular de Cata es su ubicación, porque desde aquí pueden agarrar un peñero e ir a conocer La Ciénaga, Cuyagua, hasta Choroní.

«Además tenemos senderismo en la montaña, los maravillosos ríos, aquí puedes encontrar algo nuevo o novedoso que son los paddle surf, que se los alquilamos a los huéspedes y van a encargar a las personas que estén en la playa para que se den un paseíto por la bahía», explicó Rony.

CÓMO LLEGAR

La Posada es muy fácil de localizar en Cata

A la Posada Los Cumacos es fácil de llegar, una vez que pasan la entrada de Ocumare, deben ir hacia la Bahía de Cata, es un espacio bastante privado y acogedor, está ubicado en la urbanización Asocata, que es una urbanización privada.

UNA CAMPANA DE LA SUERTE

En este espectacular lugar, otro de sus atractivos es su campana de barco, una vez que los huéspedes llegan deben tocarla, no sólo para la buena suerte, sino también para ser atendidos por estos maravillosos dueños.

«Nuestro trabajo principal siempre ha sido el transporte y logística de carga, y bueno, cuando uno toca la campana es porque algo bueno se avecina».

También te puede interesar: “El crack de la oratoria”: Cinco mitos acerca de aprender a hablar en público

UNA PISCINA ECOLÓGICA

La Posada Los Cumacos tiene algo único y es que su piscina es ecológica, porque no usan cloro, ya que la misma contiene es agua salada, «no es que me traje el mar para acá, pero casi, porque estamos muy cerca, sino que usamos agua salada, no utilizamos cloro para que no sea tóxico para la piel, para que no se te pongan los ojos rojos, para cuidar el cabello de la dama».

KARLA TRIMARCHI | elsiglo

AC