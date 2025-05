PNB abatió a un integrante de la banda delictiva «Los Guaricheros»

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), abatieron a un individuo que formaba parte de la banda criminal de «Los Guaricheros», durante un enfrentamiento que se registró en horas del mediodía del pasado jueves en la población de Mariara del municipio Diego Ibarra del estado Carabobo.

Los funcionarios laborando en el lugar donde se registró el enfrentamiento

Medios locales reseñaron que el procedimiento fue efectuado por una comisión de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), quienes realizaban labores de campo en varias comunidades del municipio Diego Ibarra.

No obstante, no revelaron el sector exacto donde ocurrieron los hechos, pero precisaron que el individuo cuya identidad no fue identificada, atacó a disparo a la comisión de la PNB.

Los funcionarios inmediatamente respondieron a la agresión intercambiando tiros con el antisocial, quien este último resultó herido durante el tiroteo.

Con el fin de mantenerlo con vida, presuntamente los efectivos policiales trasladaron al maleante a un centro de salud, pero este murió minutos después de su ingreso, según revelaron fuentes extraoficiales.

Al sitio se acercó una comisión del Cicpc para iniciar las experticias entorno a este suceso, recolectando evidencias de interés criminalístico.

El cadáver fue trasladado a la morgue de Valencia. El caso fue notificado al Ministerio Público del estado Carabobo.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL