Piden un cariñito para canal y paradas de la antigua TransAragua

Desde hace más de dos años la empresa TransAragua no presta servicio a los usuarios de transporte público en la localidad, dejando dos canales de la avenida Constitución en desuso y una tendencia al deterioro en sus paradas.

Quieren que se reactiven estos espacios

Ante esta situación, los maracayeros piden que estas instalaciones sean rescatadas, mientras se reactivan el servicio, ya que, por ejemplo, en los canales en desuso se han generado últimamente muchos accidentes, especialmente arrollamientos.

Al respecto, Jesús Brito, quien se encontraba sentado en una de las 13 estaciones de TransAragua en la avenida Constitución, recordó cuando los autobuses rojos que viajaban entre Guasimal y Tapa-Tapa le facilitaba la vida a muchos maracayeros, en especial a aquellos que tienen pocos ingresos.

Motorizados usan los canales de la Av. Constitución habilitados para los TransMaracay

«El pasaje era mínimo, por lo menos a los viejos no le cobraban. Pasaba por toda Maracay hasta Tapa-Tapa. Era una cosa buena para el pueblo», expresó.

Brito considera que el gobierno regional actual debe reestablecerlo, pero antes también debe limpiar cada una de las paradas. «El hecho de que no esté en funcionamiento, entonces el deber es mantenerlas», aclaró.

Jesús Brito

Destacó que, como no pasan ahora los autobuses articulados, las estaciones son puntos de encuentros y lugares de descanso para los peatones, y dichos espacios deberían estar limpios.

«Uno se sienta aquí para descansar. Uno no se imagina una cosa sucia y sentarse allí. Las paradas deben estar limpias y verse mejor, ojalá lo volvieran a poner a funcionar, le hace falta mucho al pueblo», añadió.

José Ramón Bencomo

Por su parte, José Ramón Bencomo, comentó que el gobierno debe poner a funcionar nuevamente estas líneas de transporte popular, y evitar que las paradas se conviertan en refugio de personas en situación de calle o punto de encuentro para personas inescrupulosas.

«Que vuelvan a colocar las unidades de nuevo, que esto no sea una cochinada, que no se conviertan en un sitio para los vikingos. Me gustaba ese transporte que nos puso el gobierno, era servicial para toda la comunidad», expresó.

Espacios que deben ser recuperados

Marina de Rojas opinó que las autoridades locales y regionales deben tomar cartas sobre el asunto sobre estos espacios, ya que ha observado a personas durmiendo en las antiguas paradas.

Marina de Rojas

«No es posible, hay que darle continuidad a este servicio, porque si no agarran estos espacios para dormir», comentó.

Recomendó a las autoridades regionales a recuperar estos espacios nuevamente, pues incluso los canales están siendo usados por motorizados, ciclistas y peatones en general, representando un riesgo de la seguridad vial.

«El gobierno debe mantener los espacios limpios, y la gente que también colabore, porque como podrás ver hay mucha gente que en vez de limpiar, botan botellas y vasos. Yo cargo una bolsita y mis desperdicios los voy echando allí para no ensuciar estos espacios que actualmente se usan para esperar», concluyó.

