Piden recuperación de la Escuela de Arte Dramático

Directivos, profesores y estudiantes piden a las autoridades la recuperación de la estructura de la Escuela de Arte Dramático «Emilio Fragoza», ubicada en la avenida Bolívar, a la altura del sector Independencia.

De no reparar los daños estructurales, estos espacios representan un riesgo para los estudiantes

Esto ocurre luego de que la tarde del sábado 28 de junio, un torrencial aguacero provocó el colapso del techo de la sala de teatro de la Escuela de Arte Dramático del Estado Aragua, un icono cultural local, con 57 años de trayectoria en la formación de artistas, dejando inoperativo el espacio.



Es importante mencionar que desde hace más de cinco años representantes de la institución, que depende del Ministerio de Educación, han venido solicitando apoyo para resolver daños estructurales en la sede, sin obtener respuestas, así que las vigas del techo, en la parte de la sala de teatro, no resistieron al último aguacero.



Los bomberos acudieron al lugar, al igual que algunas autoridades, y se espera que en los próximos días se pronuncien sobre las medidas que se van a implementar.



En este sentido, Ángel Magallanes, director de la Escuela de Arte Dramático del Estado de Aragua, informó que el techo y la infraestructura dañada tienen más de 20 años, y que ahora la situación requiere una inversión significativa, que debe ser asumida por las autoridades competentes.



Además de esto, comentó que la escuela sigue realizando actividades, como ensayos en otras instalaciones, mientras espera respuesta de las autoridades para recomponer la institución y seguir siendo el semillero artístico de la región.

La estructura metálica que sostiene el techo de la Esuela de Arte Dramático, puede ceder en cualquier momento

«Como a las 4:00 de la tarde, cayó un enorme palo de agua, el cual afectó nuestras instalaciones. La infraestructura metálica que sostiene el techo cedió, y se colapsó la escuela, la cual se anegó», dijo el director.



Asimismo destacó la pronta respuesta de las autoridades: «Gracias a Dios, las autoridades competentes ya vinieron a darnos una respuesta positiva acerca de la reparación y arreglo de estas instalaciones».



La Escuela de Arte Dramático es un pilar fundamental en la vida cultural de Aragua, con una matrícula actual de aproximadamente 105 estudiantes, desde niños hasta adultos. «Nosotros trabajamos de domingo a domingo, esta escuela siempre está abierta, formando recursos humanos para el arte», enfatizó Magallanes.

Cabe destacar que en el momento del colapso, se realizaba un ensayo importante para el cierre pedagógico que se tiene programado para esta semana.



A pesar de haber hecho varios trabajos en el lugar por autogestión, la magnitud de los daños supera sus capacidades y es por esto que Magallanes hizo un llamado a las autoridades: «Tenemos la esperanza de que el alcalde Rafael Morales y nuestra gobernadora Joana Sánchez, nos metan la mano en esta institución».

Ángel Magallanes, director de la Escuela de Arte Dramático

La sala de teatro, la más afectada por el incidente, ha sido declarada inhabilitada por razones de seguridad. «Está a punto de venirse todo el techo, gracias a Dios no se vino, y estamos solucionando, que es lo más importante», aseguró.



Por otra parte, mencionó que mientras esperan los trabajos de reparación, la comunidad artística ha mostrado su apoyo. «Logramos conversar con varios amigos de sala de teatro y nos están prestando el apoyo que necesitamos y sí vamos a desarrollar nuestro cierre pedagógico, vamos a hacer nuestro acto de grado», anunció Magallanes.



Para su pleno funcionamiento, la sala requiere no solo la reparación estructural, sino también aire acondicionado, iluminación y pintura, según comentó el director.



La escuela no solo es un centro educativo, sino también un centro de votación así que «deberían hacer algo antes del 27 de julio».



CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo



JV