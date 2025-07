Piden mejor mantenimiento al canal de la avenida Gonzalito

Habitantes del sector 19 de Abril y Sorocaima II de la parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño, estado Aragua, mostraron su preocupación por el canal pluvial que atraviesa la avenida principal de Gonzalito, que divide ambas comunidades, ya que aseguran que se inunda cada vez que llueve debido a la falta de mantenimiento.

El pasado sábado falleció un adulto mayor arrastrado por la corriente

Estas inquietudes surgen luego de que un adulto mayor muriera por inmersión tras caer el pasado sábado 19 de julio en dicho caudal cuando estaba crecido, debido a las fuertes precipitaciones que cayeron durante ese fin de semana.

Al respecto, Félix Noriega, quien reside en la calle Madariaga del sector 19 de Abril, recordó lo ocurrido, lamentando el fallecimiento del sexagenario. «Es frecuenta que se desborde el canal, crece mucho», puntualizó.

Por otra parte, Maritza Pérez, residente de Sorocaima II, aseguró que el pasado sábado el canal que atraviesa todas esas comunidades de la parroquia Samán de Güere creció de manera inesperada. Comentó que no es la primera vez que un desbordamiento de tal magnitud ocurra en la comunidad.

«Aquí se cubre de agua, porque el canal casi nunca está limpio. Entonces siempre se llena, y hasta que no baje el agua no podemos pasar», aclaró.

Pérez mencionó que ella y otros vecinos han tratado de construir un puente y reparar los ya existentes, frente a su vivienda, y tras la muerte del adulto mayor, tomará la iniciativa para mejorar el paso peatonal por esa canal.

«Si es difícil porque hay que arreglarlo. Yo y un amigo tratamos de arreglar esa situación, el amigo sacó un material para construir un puente. Allí había una madera, pero lo que hace falta es ampliarlo más», acotó.

Sugirió al gobierno municipal a limpiar con frecuencia la canal, para que el agua pueda fluir mejor y así evitar las anegaciones.

Por otra parte, una dama quien prefirió reservarse su identidad, comentó que cuando llueve el canal se desborda a la altura de Sorocaima II y 19 de Abril, lamentando el deceso del adulto mayor, pero aseguró que no es la primera vez que ocurre.

«Eso es de imprudencia, porque si ha llovido y la canal está alta, cómo va a salir a comprar unos cigarrillos. Estaba caminando por el puentecito, se resbaló y se golpeó en la cabeza, es lo que me dijeron otros vecinos», comentó la dama.

Reconoció que la Alcaldía llega a la comunidad a realizar jornadas de poda y limpiezas del canal, pero no a diario como esperan muchos vecinos.

También exhortó a los vecinos a que tengan conciencia a la hora de limpiar, ya que muchos arrojan los desechos a la orilla del canal.

«He visto mucha gente que barren y recogen, pero no lo meten en bolsa, lo ponen a la orilla. Porque se está barriendo. Lo que deben hacer es echarlo en la bolsa para que el aseo se los lleve. La alcaldía no es muy frecuente, pero sí limpia porque yo los he visto», añadió.

Por último, María León, recalcó que cada vez que pueden, mandan una cuadrilla a realizar podas de árboles que están sobre el caudal.

Además, comentó que ha escuchado propuestas de que embaúlen el canal pluvial, que para ella no es una idea muy conveniente, y apuesta más a la conciencia ciudadana.

«Para mí, no sé si es bueno o malo o conveniente que la embaularan, hay mucha gente que es cochina, hay que enseñar a la gente a que sea más educado, más limpio. Para eso pasa el aseo. Entonces, si usted rompió en su casa una pared, entonces pague para que se lleven los escombros», sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

AC