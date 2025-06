Penélope Cruz y Jonny Deep posan junto al «Guernica» de Picasso

La actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Deep han visitado el Museo Reina Sofía (Madrid) y posado juntos delante del ‘Guernica’, del pintor español Pablo Picasso, según informó este viernes la institución artística en redes sociales.

«Gracias por unirse a nosotros. ¡Hasta la próxima!», señaló el Museo Reina Sofía con dos fotografías en las que el actor, de 62 años, y la actriz, de 51, se encuentran delante del lienzo.

Fue pintado en 1937, tras conocer el artista español la noticia de la destrucción de la localidad de Guernica (norte) a causa de un bombardeo de los nazis durante la Guerra Civil española.

Cruz y Deep ruedan en Madrid ‘Day Drinker’, con dirección de Marc Webb, una película que también se ha filmado en la isla canaria de Tenerife (océano Atlántico) y la región de Cataluña.

Es la cuarta colaboración entre ambos actores después de que formaran parte de ‘Blow’ (2001), un drama policial biográfico sobre la vida del narcotraficante George Jung; ‘Piratas del Caribe: en mareas misteriosas’ (‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’, 2011); y en la película de Kenneth Branagh ‘Asesinato en el Orient Express’ (‘Murder on the Orient Express’, 2017).

La cinta cuenta la historia de «un enigmático desconocido» que crea un «vínculo improbable» con una camarera que ha perdido a su amante, de modo que sus vidas se entrelazan de forma inesperada mientras se van enredando en un entorno criminal, según la sinopsis del largometraje.

En el reparto también están la estadounidense Madelyn Cline y los actores españoles Juan Diego Botto, Aarón Piper y Manu Ríos.

EFE

CJL