Padres y docentes claman por seguridad en el CEIN «Pedro Elías Gutiérrez»

La situación de inseguridad en el Centro de Educación Inicial (CEIN) «Pedro Elías Gutiérrez», ubicado en la avenida Ayacucho con la Constitución de Maracay ha alcanzado niveles críticos, por lo que el personal docente y obrero junto a padres y representantes se reunieron para hacer un llamado urgente a las autoridades locales y regionales ante la ola de hurtos que ha afectado gravemente a la institución.



Al respecto, Elinor Castillo, directora en funciones del plantel, indicó que durante el ciclo escolar 2024-2025, el CEIN ha sido víctima de múltiples robos, lo que ha llevado a la comunidad educativa a solicitar la intervención de los cuerpos de seguridad como el Cicpc. Sin embargo, a pesar de las denuncias presentadas, la inseguridad persiste.



«El día de ayer, al llegar a la institución, nos encontramos con que habían sustraído alrededor de 35 metros de cable eléctrico, lo que impide que nuestra bomba de agua funcione y abastezca a los niños y al personal», expresó.



Asimismo, la directora destacó que este no es un caso aislado. «En ocasiones anteriores hemos sufrido el robo de cinco motores de cinco toneladas cada uno, lo que ha generado un ambiente insalubre en nuestra escuela, con problemas de humedad que afectan la salud de nuestros estudiantes», agregó.

Elinor Castillo



A su vez, resaltó que la situación ha llevado a los docentes a tomar medidas drásticas.

«El día de ayer decidimos no atender matrícula debido a la falta de agua. No podemos permitir que nuestros niños estén en un ambiente que no garantiza su bienestar», afirmó.



Del mismo modo, la docente hizo un llamado a las autoridades competentes a brindar una pronta respuesta ya que está en juego la seguridad y bienestar de al menos 59 niños y niñas que hacen vida educativa en el plantel.



«Necesitamos seguridad, alumbrado y materiales para reparar nuestra infraestructura. La calidad educativa que queremos brindar se ve comprometida por estas circunstancias. Hay niños con diagnósticos de bronquitis y neumonía que no asisten a clases por miedo a su salud», finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | SANTIAGO GONZÁLEZ ( Pasante)