Padre Jesús Díaz lanza su libro «Inteligencia Espiritual»

Durante un velada en íntimo y con la bendición de monseñor Enrique Parravano, el padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, presentó este miércoles su libro «Inteligencia Espiritual», una obra que profundiza en la capacidad humana de encontrar sentido y trascendencia en la vida.

El libro, diseñado por Paulina Narváez, se extiende a lo largo de 156 páginas y se divide en 13 capítulos, cada uno explorando la Inteligencia Espiritual en diversas facetas de la existencia. Su enfoque es amplio y práctico, abarcando desde su aplicación en el liderazgo y la política hasta la búsqueda personal de la felicidad y el bienestar humano.

Durante la presentación, el padre Díaz compartió su visión ante un mundo donde las conversaciones giran en torno a la Inteligencia Artificial y la búsqueda incesante de éxito: «¿Qué hacemos con la esencia propia del ser humano, con lo que está dentro de nosotros, esa capacidad de trascendencia? Y bueno, eso es la Inteligencia Espiritual».

Díaz enfatizó que esta forma de inteligencia es irremplazable por cualquier avance tecnológico. «Es la búsqueda de sentido en nuestra vida que no va a ser reemplazado por ninguna otra inteligencia, que no va a ser reemplazado por ninguna máquina, que no va a ser reemplazado por ningún robot, sino que forma parte de lo que son nuestras emociones, de lo que son nuestros sentimientos, y es lo que realmente nos hace a nosotros ser humanos», sentenció.

La obra no sólo aborda la capacidad de trascendencia, sino también su aplicación tangible en el día a día. «Inteligencia Espiritual mezcla lo que es, no sólo esa capacidad de trascendencia, sino también la aplicación en la vida cotidiana, a través de la búsqueda del éxito, a través de lo que es la Inteligencia Espiritual en las empresas, en el liderazgo, en la política, en cada una de nuestras facetas, y muy especialmente inteligencia espiritual para ser felices», explicó el autor.

Proyección nacional e internacional

La presentación en Maracay es sólo el punto de partida de una serie de actividades de difusión. El padre Jesús Díaz adelantó que en julio estará disertando sobre la Inteligencia Espiritual en el Congreso Nacional de Sexología, en el marco del 50 aniversario del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, que tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Caracas.

Pero el alcance del libro se extiende más allá de las fronteras venezolanas. «Hay algún interés en universidades de España y también tendremos la presentación de este libro en la ciudad de Roma», reveló el padre Díaz,

Publicado por Luis Felipe Capriles Editores, «Inteligencia Espiritual» estará disponible en una red de librerías en Venezuela, incluyendo la capital, Caracas, y próximamente en Maracay.

A nivel internacional ya se puede adquirir en una librería en El Doral, Miami, y estará disponible globalmente a través de Amazon.

