ONG venezolana denunciará a Nayib Bukele ante la Corte Penal Internacional

El presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, anunció que el organismo presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su participación en la deportación de más de 200 migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos y el secuestro de estos en las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en el territorio centroamericano.

De acuerdo con la información difundida por EFE, Márquez precisó que también acusará ante la instancia judicial a miembros de la administración del mandatario salvadoreño, al tiempo que indicó que solicitarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que protejan a los connacionales, por considerar que han sufrido maltratos dentro de la megacarcel en cuestión.

“Pudimos constatar que los migrantes venezolanos deportados están completamente aislados y sin comunicación. No tienen juicio alguno en El Salvador, donde no han cometido ningún delito y no hay claridad sobre su futuro legal”, condenó.

El titular del organismo no gubernamental aseguró además que ninguno de los deportados pertenece a la extinta banda criminal “Tren de Aragua” como lo han querido hacer ver desde Washington con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Finalmente, puntualizó que se han presentado varios habeas corpus individualizados para algunos de ellos y hasta ahora, a pesar de ser un procedimiento que, en sus palabras, debería ser rápido, no han recibido respuesta de las autoridades de El Salvador.

AVN

GM