Noche Latina en eva’s Magazine

El emblemático Hard Rock Café de la ciudad capital vibró con el talento, el arte y la elegancia que caracterizan a eva’s Magazine, en el lanzamiento de su nueva edición, que esta vez vino envuelta en la magia de salsa.

Momento en que fue develada la portada de esta nueva edición

La revista, que se ha consolidado como un referente en la promoción del empoderamiento femenino, tuvo como protagonista en su nueva portada a una leyenda de la música caribeña: Oscar D’León, conocido internacionalmente como «el sonero del mundo».

La velada reunió a un selecto grupo de personalidades del entretenimiento, artistas, creadores de contenido y representantes de la prensa, quienes se unieron para celebrar la fusión entre la fuerza femenina de eva’s y la energía inigualable del ícono musical.

El evento comenzó con una deslumbrante alfombra roja, donde los asistentes fueron recibidos con cocteles de autor, que complementaron el ambiente festivo. A medida que la noche avanzaba, los ritmos tropicales inundaron el lugar gracias a un DJ Set que animó a los presentes y preparó el terreno para las presentaciones musicales que siguieron.

Diversas personalidades del mundo del entretenimiento se hicieron presentes Oscar de León agradeció la confianza y el apoyo

Momentos memorables marcaron la celebración, incluyendo sesiones de fotos y entrevistas exclusivas que permitieron a los asistentes conectar y compartir sus historias. La atmósfera se tornó eléctrica, cuando en un momento culminante, se reveló oficialmente la portada de esta nueva edición de eva’s Magazine, desatando una ovación que retumbó en todo el recinto.

Como broche de oro, la velada se convirtió en un tributo a las historias bien contadas y los sueños que persisten. Cada mirada y cada brindis celebraron no solo el lanzamiento de la revista, sino también el compromiso constante de eva’s por dar voz a las mujeres y resaltar su papel en la sociedad venezolana.

Calidad y profesionalismo

El evento que reunió a lo mejor del talento venezolano, contó con la presencia del doctor Tulio Capriles Mendoza, CEO de la revista que ya se encuentra disponible en kioscos de todo el país, y próximamente en más de 200 puntos de venta en Miami.

El doctor Capriles Mendoza, quien ha sido una figura clave en la producción de esta edición, compartió su entusiasmo por la calidad del trabajo realizado.

Oscar de León en exclusiva para elsiglo Doctor Tulio Capriles Mendoza dio las palabras de bienvenida

«Lograr que Oscar estuviera en la portada fue un desafío considerable, debido a su apretada agenda y su reciente estancia en Miami. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena. Esta fue la primera producción que realizamos en los estudios de Miami, y la calidad de lo que hicimos fue fantástica, gracias a un equipo excepcional que colaboró en fotografía y diseño», comentó.

Del mismo modo, expresó su compromiso por elevar cada edición y evento a un nuevo nivel. «Queríamos que Oscar estuviera presente para abrir esta edición, y logramos coordinar todos los detalles para que viniera a Caracas. Estamos muy felices de haber podido traerlo y contar con su presencia en este lanzamiento», añadió.

Destacó que la revista no solo busca resaltar el talento local, sino también posicionarse como un referente internacional. «Queríamos un embajador de Venezuela para el mundo, y no hay mejor representante que Oscar D’León. Estamos apostando por el país y ahora estamos internacionalizados, con nuestra presencia en Miami», afirmó.

Aunque aún no se han definido los planes para futuras ediciones, el doctor Capriles Mendoza aseguró que la idea es continuar sorprendiendo a los seguidores de eva’s Magazine. «Siempre tratamos de crear expectativas sobre quién será la próxima portada. Queremos incluir a artistas internacionales y mantenernos al tanto de las tendencias y lo que está de moda», concluyó.

Orgullo venezolano

El Sonero del Mundo, Oscar D’León, compartió con elsiglo su entusiasmo tras participar en una sesión fotográfica para la portada de la nueva edición de eva’s Magazine. Y en una conversación amena, el reconocido artista salsero reveló que la experiencia fue sumamente positiva, destacando su energía y colaboración con el fotógrafo.

Jesús de Alba, animador Carlos Aguilar, diseñador

«No fue tan forzado hacer las cosas en lo que a fotografía se refiere. Hicimos un montón de fotos, pero con una energía increíble. Yo me presto mucho para eso, porque soy como un payaso para tomar las fotos», comentó el artista entre risas.

El intérprete de «La Mazucamba» expresó su deseo ferviente de realizar conciertos en Venezuela, enfatizando que siempre hay conversaciones con empresarios interesados en colaborar. «Vamos a esperar a que salga algo concreto. Estoy ansioso de tocar en Venezuela», afirmó.

Además, el Sonero del Mundo ofreció valiosos consejos a los nuevos cantantes que están comenzando su carrera. «Este momento es propio para ascender dentro del arte de la música, no solo la música, sino también el baile y la danza. Las redes sociales están dando esa posibilidad de avanzar», dijo.

Al ser cuestionado sobre cuál es el aspecto más importante que debe tener un cantante, D’León no dudó que se debe «tener en mente que tienes la posibilidad de hacerlo. No pienses en destronar a nadie ni quitar a nadie del medio; enfócate en ti mismo, deja la pereza y aprende mucho», enfatizó.

Encuentro de estrellas

El animador venezolano Jesús de Alba se unió al lanzamiento de la nueva edición de eva’s Magazine. Durante la presentación, De Alba expresó su alegría por formar parte de este importante proyecto, resaltando la relevancia de tener a una figura tan emblemática en el escenario.

«Estoy contento porque ya formo parte directa de esta familia. Male y Tulio me hicieron el llamado para una portada tan importante. No es cualquier cosa; es el gran sonero del mundo, Oscar D’León. La historia no solo de Venezuela, sino del mundo de la música», declaró.

Doctor Tulio Capriles Mendoza, CEO de Capriles Medias Group Parte de la directiva de la revista le dio la bienvenida al Sonero del Mundo

El animador también se mostró agradecido por la oportunidad de compartir el escenario con De León, quien cautivó a todos con su carisma y presencia. «Tenerlo hoy aquí en su país, haciendo acto de presencia con su respectiva personalidad tan marcada y sólida, y que además nos haya regalado un poco de música, fue un honor», agregó.

Por su parte, Carlos Aguilar, diseñador, compartió su experiencia al vestir a Oscar de León para la portada de eva’s Magazine, manifestando su agradecimiento por la oportunidad de colaborar con la revista.

«Yo me siento súper feliz de haber participado, como siempre, una vez más, con la revista eva´s, que está marcando la pauta en tendencia con todo lo que hace a nivel de reportaje. En esta oportunidad, por supuesto, con el señor Oscar D’León, un ícono no solo a nivel nacional sino internacional. De verdad que me siento agradecido, con Dios, con el universo, con la revista, de que me hayan incluido en esta edición», apuntó.

Finalmente, William Machado, gerente general de Hard Rock Café, compartió su entusiasmo por el exitoso evento de la Noche Latina con Oscar D’León, destacando que esta sede de entretenimiento es más que solo rock.

«Estamos súper orgullosos de que hayan conocido Hard Rock Café como su casa. Ha quedado demostrado con este gran evento de la noche latina, con nuestro queridísimo Oscar D’León en Venezuela. Esta es su casa y tremendo lanzamiento de la revista eva’s».

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL