Aunque ambos fueron vinculados repetidamente con otros jugadores en los últimos meses, parece que Nico Williams y el FC Barcelona podrían protagonizar la saga de fichajes del verano por segundo año consecutivo. El agente de Williams, Félix Tainta, se reunió el viernes con el director deportivo del club catalan, ​​Deco, lo que parece haber dado un giro al asunto.

Nico Williams es la máxima prioridad para el Barcelona.

Williams ha sido vinculado con el Chelsea y el Arsenal en los últimos meses, pero el Bayern de Múnich fue el equipo más fuerte en ficharlo en las últimas semanas y ha mantenido conversaciones con su entorno. Sin embargo, Tainta informó a los culé que Williams estaba desesperado por fichar por ellos, ​​lo que ha provocado un cambio de planes.

Luis Díaz, ¿hasta esta semana?

Claro que el FC Barcelona lleva meses coqueteando con el extremo del Liverpool, Luis Díaz, y varios medios lo han citado como su máxima prioridad desde hace tiempo. Sin embargo, el supuesto límite de 60 millones de euros del Barcelona, ​​sumado al precio que pide el Liverpool, de 80 a 85 millones, siempre ha dificultado la negociación.

Además, El Chiringuito añade que el Liverpool no quiere negociar con el FC Barcelona. Afirman que los Reds no están satisfechos con los acuerdos previos con el Barcelona y no les interesa hacer negocios con ellos, lo que sugiere que el Blaugrana podría haber incumplido las fechas de pago. Por lo tanto, es posible que el Barcelona ya no vea a Díaz como una opción viable.

Cambio de sentido

El cambio más importante proviene del presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta. Se mostró reacio a fichar a Williams por segunda vez, pero varias fuentes, incluida la Cadena Cope, afirman ahora que Laporta ha cambiado de opinión. Uno de los factores cruciales es que Williams está desesperado por fichar por el Barcelona y no ha exigido nada para su traspaso, mientras que antes quería garantías sobre su fichaje.

Otros factores son que Williams sería bien recibido por el vestuario, y el entrenador Hansi Flick también está interesado en el fichaje, aunque también estuvo de acuerdo con el fichaje de Díaz. Algunos jugadores del FC Barcelona también le han transmitido directamente a Laporta el deseo de Williams de fichar por el club, ya que el jugador de 22 años mantiene una amistad bien documentada con Lamine Yamal.

