El combate de exhibición entre el controversial YouTuber convertido en boxeador Jake Paul y el campeón ligero del WBA, Gervonta «Tank» Davis, fue confirmado oficialmente para el 14 de noviembre de 2025, en el State Farm Arena de Atlanta, con transmisión exclusiva a través de Netflix para todo el mundo.

Netflix transmitirá en exclusiva el esperado combate entre Jake Paul y «Tank» Davis.

Contexto y Motivos del Enfrentamiento

Este combate representa un cruce inédito entre dos figuras con trayectorias muy distintas. Por un lado, Jake Paul (12-1, 7 KOs), quien compite en la división de crucero y pesó entre 199 y 200 libras en su última pelea contra Julio César Chávez Jr., disputada en junio. Por otro, Gervonta Davis, invicto con récord profesional de 30-0-1, 28 KOs, y consagrado campeón ligero del WBA (generalmente dentro de los 135 lb).

El enorme desfase de peso —aproximadamente 65 libras— ha sido señalado como uno de los motivos por los que este combate será en carácter de exhibición, sin sanción profesional, posiblemente con reglas especiales similares al duelo de Logan Paul vs Mayweather en 2021.

Este encuentro entre Paul y Davis marca uno de los mayores “choques de marcas” del boxeo contemporáneo: una lucha más enfocada en el espectáculo y en maximizar audiencia que en el aspecto competitivo deportivo. Aunque el resultado no contará en el palmarés oficial de ninguno de los dos, representa una maniobra estratégica con enorme potencial comercial.

Más allá del ring, será un evento que muestre la capacidad de Netflix para seguir impulsando boxeo de alto perfil, y para Jake Paul, será una prueba de legitimidad mediática y de marketing.

