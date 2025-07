Negaron visas a peloteritos venezolanos

El equipo venezolano de Cacique Mara no podrá participar en el Campeonato Mundial Senior de Pequeñas Ligas, que se celebrará del 26 de julio al 2 de agosto en Easley, Carolina del Sur (EEUU), tras recibir en Bogotá, la devolución de sus pasaportes sin la visa correspondiente por parte de la embajada estadounidense.



La noticia fue confirmada por la propia organización a través de sus redes sociales: «Nos acaba de informar el director de Little League, el Sr. Daniel Velte, que nosotros, los campeones del Latinoamericano, no podemos participar en el Mundial de Little League en Carolina del Sur, EEUU, por darle la participación a México», citó el periodista deportivo Luis Bravo.



La decisión cayó como un balde de agua fría sobre los jóvenes peloteros, que llevaban una semana en la capital colombiana aguardando una resolución positiva. Luego de haber vencido al equipo mexicano en la final del torneo Latinoamericano y asegurado así su cupo al Mundial, la esperanza de competir internacionalmente se transformó en indignación y tristeza.



Es una burla de parte de Little League mantenernos aquí en Bogotá y quitarnos las esperanzas de que el equipo de jovencitos pueda cumplir su sueño de participar en un mundial. Ese cupo lo consiguieron con sangre y sudor», expresó la liga en un comunicado. «¿Qué hacemos con el dolor que le causaron a nuestros chamos? Que, por derecho, son los auténticos campeones, no un equipo que llegó de segundo».



El lunes, tras una negativa inicial por parte de la embajada estadounidense, el equipo se alistaba para regresar a Maracaibo cuando fue convocado nuevamente a presentar sus pasaportes. La ilusión se reavivó entre los jugadores y directivos, quienes interpretaron la solicitud como una señal favorable.

Sin embargo, tras 12 horas de espera en la sede diplomática, los documentos les fueron devueltos sin el visado. La escena terminó en lágrimas, frustración y una sensación de impotencia que golpeó a los niños, sus familiares y a la delegación técnica.



Desde Cacique Mara denuncian un «doble atropello» y cuestionan la legalidad y transparencia del procedimiento que, en última instancia, otorgó el cupo mundialista al equipo mexicano, subcampeón del torneo regional.



Hasta ahora, ni la organización internacional Little League ni las autoridades diplomáticas estadounidenses han ofrecido declaraciones oficiales sobre el caso.

