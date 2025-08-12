Nasar Dagga, CEO de CLX Group, impulsa la llegada de los robots IA de Unitree a Venezuela

¡ Nasar Ramadan Dagga sigue apostando por las últimas novedades tecnológicas! De la mano de CLX Group, el empresario venezolano anunció la llegada al país de los impresionantes modelos G1 y Go2, el primer robot humanoide de Venezuela y un nuevo perro robótico cuadrúpedo, ambos con funciones de Inteligencia Artificial.

Nasar Ramadan Dagga Mujamad es un empresario venezolano, nacido en el estado Carabobo el 9 de julio de 1976. Director ejecutivo de CLX Samsung, Gad Tecnology, XIO y Aiwa Venezuela; representantes en Venezuela de Samsung, ​ LG Corporation, ​ Xiaomi Corporation​ y Aiwa​ respectivamente. También presidente de Multimax.​

Ambos compañeros robóticos fueron presentados por primera vez a través de la cuenta de Instagram de Nasar Dagga , @nasardagga , donde el líder corporativo les dio una bienvenida oficial como los nuevos integrantes y mascotas de la gran familia CLX Group.

“En mis viajes, tengo la oportunidad de encontrar maravillas tecnológicas increíbles cada vez, y los G1 y Go2 fueron una de mis innovaciones favoritas del MWC Barcelona 2025. Para nosotros en CLX Group, es un honor el poder presentar en Venezuela todas estas novedades que son tendencia, y que muy pronto, los podrán ver acompañándonos en cada uno de nuestros eventos en todo el país” expresó Nasar Dagga Mujamad , presidente de CLX Group y MultiMax .

Los robots G1 y Go2 son dos ejemplares de la marca Unitree, un referente en materia de investigación y el desarrollo de robótica, mundialmente conocido por ser la primera empresa en vender unidades cuadrúpedas de alto rendimiento en el mundo. Con los años, se ha presentado en las conferencias tecnológicas más importantes, y su tecnología ha sorprendido a todos en eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 y el Super Bowl 2023.

Los robots G1 y Go2 llegaron a CLX Group

Presentado como una máquina con un potencial ilimitado, el robot humanoide G1 de Unitree es una unidad tecnológica diseñada con una flexibilidad y resistencia superior para adaptarse en entornos industriales, académicos y de investigación. Mide 1,27 metros y pesa 35 kilogramos, lo que, combinado a sus 23-43 motores articulares, le permiten moverse con extrema fluidez y velocidad, llegando a correr hasta a 7 km/h.

Posee un sensor LiDAR 3D y una cámara de profundidad, que le permite desplazarse de forma autónoma e íntegra manos con tres dedos que le permiten sujetar herramientas con un control muy preciso, pudiendo mejorar sus habilidades en poco tiempo gracias a su sistema de aprendizaje por imitación y refuerzo (IA). Su batería es de 9.000 mAh, lo que ofrece una autonomía de aproximadamente dos horas.

Por su parte, el Unitree Go2 es un cyberdog diseñado para convertirse en el mejor amigo del hombre, incorporando características avanzadas como la inclusión de un sistema de Inteligencia Artificial. Gracias a estas innovaciones, es capaz de entender indicaciones específicas, así como realizar movimientos complejos con mayor suavidad y agilidad.

Posee el sistema LiDAR 4D para escaneo 360° omnidireccional así como sensores de percepción de calor, lo que permite a este perro robótico reconocer el terreno para tomar decisiones en tiempo real, evaluando riesgos potenciales y esquivando obstáculos de forma autónoma gracias a su capacidad de seguimiento lateral

Además, cuenta con una gran variedad de trucos, entre los que incluyen algunos básicos como sentarse, acostarse, saltar, estirarse, dar la pata, y otros más increíbles como celebrar, mantener el equilibrio, escalar obstáculos, correr, poder escuchar música a través de su speaker, y mucho más.

Gracias a estas funciones innovadoras, ambos dispositivos robóticos pasarán a formar parte del equipo de almacén de CLX Group, contribuyendo al desarrollo tecnológico y fortaleciendo la eficiencia de las operaciones diarias dentro del proceso logístico diario del grupo empresarial.

G1 y Go2 visitan a los niños del plan vacacional de CLX Group

Además de grabar su increíble video de presentación, los modelos humanoide G1 y Cyberdog Go2 visitaron a los niños del plan vacacional de CLX Group, convirtiéndose en los primeros jóvenes en conocer a estos impresionantes robots tras su llegada a Venezuela. Antes de irse a casa, los pequeños pudieron asombrarse con los trucos increíbles de estas unidades, aprendiendo sobre las capacidades tecnológicas de la robótica moderna.

“Desde CLX Group, nos alegra poder llevarle a nuestros niños la oportunidad de descubrir en Venezuela todo lo que la tecnología tiene para ofrecer, cultivando el talento, apoyándolos e inspirándolos a alcanzar sus sueños, para que nuestra generación de relevo crezca con las herramientas, la confianza y la visión necesarias para construir un futuro brillante” explicó Nasar Ramadan Dagga Mujamad , CEO de CLX Group .

Grupo empresarial CLX

Con más de 11 años en Venezuela, CLX Group es un símbolo de innovación y tecnología en toda Venezuela, llevando las mejores experiencias e impulsando el desarrollo del mercado nacional con los mejores productos y servicios de todo el país.

A través de sus marcas, CLX , Multimax , XIO Store, HONOR Store y CLX ICONS , el grupo empresarial y su CEO siguen demostrando su compromiso por el país, reafirmándose como la empresa tecnológica más grande del país.

Visita la página web oficial de CLX Group: www.clx-group.com o su cuenta en redes sociales: @clx.group , para conocer mayores detalles sobre los productos y servicios que sus marcas ofrecen al mercado venezolano. Visita también el portal de Multimax como www.multimax.com.ve , donde podrás enterarte de promociones increíbles en artículos de la más alta calidad y al mejor precio.