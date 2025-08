Murió estudiante de la Misión Robinson tras ser atropellado por motorizado

Un ciudadano que respondía al nombre de Juan Ramón Puerta, de 79 años de edad y domiciliado en la calle Venezuela del barrio El Béisbol en Las Tejerías del municipio Santos Michelena en Aragua, murió a causa de un accidente de tránsito.

Familiares de Puerta ofrecieron declaraciones a los medios

Puerta falleció a las 11:00 de la mañana de este martes 5 de agosto en el Hospital José Gregorio en Las Tejerías tras permanecer varios días en estado de agonía.

Según versión de los familiares que acudieron este miércoles a la sede de Senamecf Aragua en Caña de Azúcar, el percance automovilístico ocurrió el pasado viernes en la calle Lisandro Alvarado del barrio El Béisbol a las 2:00 de la tarde.

El septuagenario cursaba estudios de la Misión Robinson y se dirigía a la escuela a recibir clases cuando se produjo el percance vial.

Se presume que un motorizado que se desplazaba a exceso de velocidad, lo atropelló y se dio a la fuga, desconociendo su paradero.

Las investigaciones quedaron en manos de los funcionarios de la División de Tránsito Terrestre. Los parientes denunciaron que en el Hospital José Gregorio Hernández, los galenos de guardia no atendieron bien al señor.

Se quejaron que no hubo diagnóstico certero y las cosas no pueden funcionar así. Entiendo que las autoridades le «dan bombita» a ese centro asistencial, pero la cosa no es como «la pintan», agregaron los demandantes.

Hubo negligencia en la atención del paciente y pidieron a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez meter la lupa en ese centro asistencial ¿Qué está pasando ahí? Es la pregunta que dejan los familiares de Juan Ramón Puerta.

LUIS ANTONIO QUINTERO | siglo

