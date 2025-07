Está semana, con un sentido de responsabilidad inquebrantable, los habitantes del municipio José Félix Ribas, en el estado Aragua, se preparan para ejercer su derecho al sufragio este 27 de julio, en el marco de las elecciones en las que se elegirán a los nuevos Ejecutivos Municipales y a los concejales que integrarán las cámaras legislativas locales.

Municipio Ribas se alista para votar este 27 de julio

Desde los distintos sectores populares, urbanos y rurales de la jurisdicción, son varios los residentes quienes aseguran que actualmente, se respira un ambiente de participación democrática, por lo que expresan su voluntad de acudir a las urnas electorales, motivados por el deseo de contribuir con el futuro de su municipio.

La movilización de las estructuras sociales, el despliegue del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como las jornadas de información ciudadana, han fortalecido el conocimiento y la confianza del electorado ribense en el proceso comicial.

Para Aracelis Puertas, su decisión de participar este domingo no está sujeta a ideologías partidistas sino a una convicción ciudadana.

«Voy a votar porque es mi derecho constitucional, pero también mi deber como madre, como trabajadora y como venezolana que quiere un mejor municipio. Hay muchas cosas que deben mejorar y yo quiero ser parte del cambio con mi voto», expresó.

Distinta es la visión de Yajaira Otaiza, residente del sector Vista Hermosa, quien si bien ha sido crítica de los procesos anteriores, reconoce que abstenerse no es la solución: «Mucha gente dice que no cree en esto, pero si no salimos a votar otros deciden por uno. Yo sí voy a participar, ya que es mi derecho como ciudadanos de mostrar mi opinión, ejerciendo lo que me corresponde. No quiero quedarme con los brazos cruzados», manifestó.

Por su parte, Auleta Zumosa, cree firmemente en la importancia del voto como mecanismo de defensa ciudadana: «Soy de las que nunca ha dejado de votar. Para mí esto es sagrado, es un acto de conciencia y de respeto hacia quienes lucharon por nuestros derechos civiles. La política se construye desde abajo, y el voto es la herramienta más poderosa que tenemos», recalcó.

El municipio Ribas cuenta con más de 130 centros de votación activos y más de 130 mil electores habilitados para sufragar este 27 de julio.

Desde tempranas horas de la mañana, se espera una masiva asistencia a los centros, en un contexto donde la mayoría de los ciudadanos al parecer, prioriza la participación por encima de la indiferencia.

Las autoridades locales han informado que todo está dispuesto para garantizar un proceso electoral en paz, con seguridad y transparencia. En los días previos, voceros de distintas organizaciones políticas, movimientos sociales y agrupaciones independientes han llamado a la participación con respeto y civismo, alejados de confrontaciones o discursos polarizantes.

En palabras de muchos votantes, este proceso representa una nueva oportunidad para redefinir los rumbos de la gestión local y para fortalecer la red institucional del municipio. En Ribas, el voto se asume no sólo como una obligación, sino como una esperanza.

