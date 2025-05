MP imputará a joven por tomar como rehén a pediatra del HCM

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público imputará por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones personales a Winston Vargas, de 19 años de edad, quien tomó como rehén a una doctora en el Hospital Central de Maracay.

Es importante recordar que el pasado 29 de abril, el joven fue hasta el área de pediatría preguntando cuándo operaban a su hijo de dos meses, quien tiene un tumor cráneo facial desde su nacimiento y se encuentra internado en el nosocomio maracayero. Sin embargo, al no encontrar respuesta concreta optó por tomar un rehén y exigir solución al caso de salud de su hijo.

De hecho, a través de las redes sociales circula un video que fue grabado por el joven días antes del suceso, donde pedía ayuda económica para costear la cirugía a su hijo. «Mi hijo Mathías nació con un tumor en la parte izquierda de su cara. No había optado por la opción de pedir ayuda porque no quería que nadie supiera, no quería sentirme insuficiente, pero la verdad es que ya no puedo más, en el sentido económico, me siento trancado, y la verdad no estoy acostumbrado a esto, no quiero que me tengan lástima», dijo el joven en el audiovisual.

El día 29 de abril fue nuevamente al hospital para pedir más información a los médicos sobre la fecha de la intervención quirúrgica, no obstante los médicos le informaron que no había fecha fijada, lo que provocó que Vargas se enfureciera, tomando como rehén a una médico residente de pediatría, amenazándola de muerte con un destornillador si no cumplían sus exigencias.

El personal de seguridad del HCM y los funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA), dialogaron con el ciudadano para que desistiera de sus intenciones, logrando con éxito liberar a la mujer e inmediatamente detener a Winston Vargas.

Por este hecho, al joven de 19 años le imputarán por los delitos antes mencionados, y se espera el juicio ante los tribunales que establecerá los años que pagará de cárcel.

LINO HIDALGO | elsiglo

