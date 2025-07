En este momento, el Movimiento Republicano está realizando una gira por el país, apoyando a sus candidatos a las alcaldías y consejos municipales, y haciendo un llamado a la ciudadanía, especialmente en Aragua, para que participe en las próximas elecciones del 27 de julio.

Movimiento Republicano llama a votar para evitar el «rojo rojito»

En este sentido, Mario Valdez, presidente del Movimiento Republicano, en una entrevista para el diario elsiglo, enfatizó en la importancia de la participación electoral, dado que, a su juicio, la falta de asistencia en elecciones anteriores «benefició al Gobierno de Nicolás Maduro».

«Hacemos un llamado a no dejarse llevar por la abstención y a votar por candidatos que realmente representen a la ciudadanía y puedan hacer frente a este Gobierno», expresó Valdez.

A menos de un mes para las elecciones municipales y regionales, Valdez insistió en las consecuencias de la abstención, criticando la estrategia de no votar promovida por algunos sectores de la oposición. «Es necesario la participación, es indispensable, no dejemos que se pierdan los espacios», afirmó.

«El 25 de mayo perdimos 24 gobernaciones, se perdieron prácticamente todos los escaños en la Asamblea Nacional, y sin embargo, hay algunos que dicen que ganamos. Yo les digo lo que ganaron, sí: ahora en Margarita el gobernador no es Morel Rodríguez sino es del chavismo y en el Zulia el gobernador no es Manuel Rosales sino es un chavista y todos los estados de Venezuela se pintaron de rojo, fue porque persistió esa prédica abstencionista que no sirve absolutamente para nada sino para favorecer al Gobierno. Entonces de las 335 alcaldías que tiene Venezuela pues se las irán a coger todas», continuó diciendo.

El presidente del Movimiento Republicano destacó la gestión de alcaldes de oposición en el estado Aragua como ejemplos de lo que se puede lograr con la participación y el voto. «Aquí en el estado de Aragua tenemos unos alcaldes que le han hecho oposición al Gobierno, son unos alcaldes electos y son unos alcaldes queridos por sus comunidades», aseguró.

Mencionó específicamente a Gonzalo «Chacho» Díaz, alcalde del municipio Libertador (Palo Negro). «Es un hombre que con su equipo viene haciendo un trabajo envidiable, una alcaldía que tiene cinco ambulancias, cosa que no tiene ni el Hospital Central de Maracay, y eso que es una alcaldía que tiene pocos ingresos, pero ha sido eficiente, ha resuelto el tema de las aguas blancas, el tema de las aguas negras», argumentó.

Asimismo, Valdez elogió la gestión del alcalde Andrés Aular en San Sebastián de los Reyes. «Este hombre luchó por un municipio que era prácticamente un potrero y lo convirtió en una ciudad bonita, con internet, las plazas están bellas, la ciudadanía se siente conforme con lo que están haciendo», afirmó.

En cuanto al municipio capital, Girardot (Maracay), el Movimiento Republicano postula a Luis Ratti. «Nosotros llevamos también de candidato aquí en el municipio capital de Girardot a Luis Ratti, un hombre dedicado a la lucha, al trabajo social de toda una vida, merece que Maracay le dé un respaldo para que tengamos entonces en Maracay un alcalde distinto», puntualizó.

El llamado de Valdez no solo se enfoca en la importancia del voto, sino también en la necesidad de un contrapeso político. «Los gobernadores que forman parte del Gobierno tengan unos alcaldes de la oposición, porque es necesario un contrapeso, porque si no entonces se pone de acuerdo el gobernador y el alcalde y sencillamente no hacen nada, porque uno es más loco que el otro, y no hay quien le presione, no hay quien le critique, no hay quien les haga propuestas», argumentó.

«Nosotros desde el Movimiento Republicano tenemos todo un conjunto de propuestas para modernizar las ciudades, estamos haciendo una campaña a uniforme, con un plan de gobierno que va a ser exitoso, pero para eso en necesario que la gente salga a votar el 27 de julio, que nadie se quede en su casa, porque sino está favoreciendo a estos señores que tienen 27 años gobernando Venezuela y no han hecho sino empobrecerla, llevarla a la ruina, acabar con todo lo que teníamos», expresó el político.

Finalmente, Valdez aseguró que los candidatos que están respaldando son en su mayoría unitarios y se han adherido a las propuestas que tengan mayoría, con la finalidad de unir fuerzan para las próximas elecciones.

Los candidatos serían los siguientes: Luis Ratti (Girardot), Gonzalo «Chacho» Díaz (Libertador), Andrés Aular (San Sebastián de los Reyes), Víctor Calanche (Tovar), Luis García (Ribas), Esteban Borges (Mariño), Guillermo Tirado (Camatagua), Jesús Rivero (Urdaneta), entre otros.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG