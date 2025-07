Momentos chéveres vivirán los pequeños este Día del Niño

Hacer lo mejor para que la pasen chévere es lo que se proponen los padres y representantes del municipio Diego Ibarra, estado Carabobo, quienes ya tienen todo preparados para celebrar con los pequeños de la casa este domingo Día del Niño.

Los niños esperan disfrutar su día

Sin duda, la situación económica es un factor determinante para celebrar este fecha, pero los carabobeños harán todo lo posible para no dejar de festejar esta importante fecha, buscando alternativas más económicas o simplemente comprando detalles que serán bien apreciados por los chicos.



Al respecto, Francisco Barrera comentó que llevará a sus tres hijas pequeñas a un evento gubernamental, donde podrán correr, bailar y jugar sin parar. «Tenemos planificado asistir a un evento que tiene programado el Movimiento de Recreadores de Mariara, donde van a participar pinta caritas, también van haber actividades para los niños, y eso está pautado para el día domingo», explicó.

Francisco Barrera

El padre destacó que la difícil situación económica hace casi imposible hacer cuantiosos gastos en regalos, pero esto no lo detienen para celebrar esta fecha con sus pequeñas. «Está bastante difícil sobre todo por el ingreso y la inflación hace bastante mella en eso. Se hace el esfuerzo, en estos momentos estoy compartiendo con ellos», dijo Barrera.



Sandra Patermina aún no sabe cómo celebrará el Día del Niño con su hijo, pero ya tiene en mente qué puede hacer. «Si uno tiene uno los saca al parque o la plaza para que pasen un ratico diferente. Se hace un esfuerzo para sacarlo, porque ese día es de ellos, así como a nosotros nos celebran el día de la mamá o del papá», aclaró.



Mencionó que las actividades comunitarias son importantes para no dejar pasar esta fecha, acotando que donde vive harán una sopa para los niños, considerando que es un gesto valioso para toda la comunidad.

Rosa Flores

Por su parte, Cruz Rosario destacó que este domingo muchos padres y representantes celebrarán el Día del Niño en la iglesia Niño Jesús de la parroquia Aguas Caliente, una actividad gratificante para todos los feligreses que quieren ver a sus pequeños felices en la casa del Señor.

«Le están haciendo unas actividades bien bonitas para ellos, van a ir pinta caritas y se les va a dar un cotillón, después de la Santa Misa», aclaró.



Particularmente la señora Rosario, llevará a su sobrina después de la eucaristía a comer helado o compartir con ella en la casa. «Siempre uno hace el esfuerzo, en este caso es mi sobrinita, yo la tengo, soy como su mamá, recientemente perdió a su abuelita, y sin embargo, mira yo estoy aquí para que ella disfrute, porque nosotros siempre tenemos que buscar el bien para los niños, de alguna manera tenemos que hacer un sacrificio», dijo.



Rosario hizo una valiosa reflexión sobre qué valores deben sembrar los padres a sus hijos, destacando que lo primero que hay que hacer es inculcar el amor a Dios. «Porque eso le da fortaleza para la vida, para superar problemas y también es nuestra responsabilidad crear un niño integral, que sea un buen estudiante, ser humano, pero con valores cristianos y que se forman en la familia», añadió.

Cruz Rosario

Mientras que la maestra Rosa Flores, celebrará el Día del Niño a sus nietos. «Les voy hacer una torta, ya les hice unos cotilloncitos y una música infantil porque tengo nietos pequeños, para que allí la pasen bien en familia y protegidos», relató.



Flores concluyó que lo ideal es sacarlos a espacios como el río o la playa, pero cuando hay dinero, pero, hay que hacer lo que se puede con el ingreso que se consigue. «Lo ideal es que disfrutemos todo en familia», finalizó.

