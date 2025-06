Moisés Somaza: “El liderazgo no se improvisa. Yo he estado donde otros apenas quieren llegar”

Con miras al próximo proceso electoral en el municipio Girardot del estado Aragua, el actual concejal Moisés Somaza se pronunció públicamente sobre el momento político que vive la ciudad, haciendo énfasis en la necesidad de asumir el liderazgo municipal con preparación, experiencia y cercanía con la gente.

Moisés Somaza: «Yo sí he estado ahí, dando la cara, fiscalizando, legislando, acompañando a las comunidades, promoví la ordenanza de protección animal en el municipio»

“El liderazgo no se improvisa. Hoy muchos levantan la mano, pero no todos tienen el conocimiento ni las credenciales para asumir la responsabilidad que implica dirigir un municipio como Girardot. Yo sí he estado ahí, dando la cara, fiscalizando, legislando, acompañando a las comunidades, promoví la ordenanza de protección animal en el municipio. No hablo desde la teoría: hablo desde la calle y desde el cargo público”, afirmó con convicción.

Somaza explicó que, “no es suficiente tener una aspiración. Hay que tener preparación, legitimidad y una trayectoria que respalde el discurso. Yo represento esa combinación: experiencia de gestión, cercanía con el pueblo y visión de futuro».

Aunque participó recientemente en una alianza amplia con más de 20 organizaciones políticas, el concejal ha mantenido una línea clara de acción basada en el trabajo de base y la independencia crítica. “Siempre he dicho que los cargos no me definen. Mi trabajo, mi conducta y mi palabra son lo que me sostienen ante la gente”, aseguró.

Somaza ha sido una figura activa y reconocida en el Concejo Municipal, donde su gestión se ha caracterizado por el contacto permanente con sectores populares, animalista y la defensa de los derechos ciudadanos en medio de un entorno político complejo.

Cabe recordar que, meses atrás las mascotas no podían entrar a los centros comerciales, «como concejal de Girardot propuse una ordenzanza, logrando que fuera aprobada y el centro comercial Hiper Jumbo el primero en aceptar las condiciones», sostuvo.

Consciente de que Girardot atraviesa una etapa clave, el concejal dejó entrever que su compromiso no termina con el cierre de su período como concejal. “Este no es un final, es una transición. Estoy escuchando a la gente, leyendo lo que se siente en las calles, y preparando lo que viene. Girardot necesita algo más que una campaña: necesita un liderazgo probado que sepa gobernar desde el primer día», finalizó.

Elsiglo



JV