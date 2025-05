Ministros de exteriores reclaman a Israel la reanudación total e inmediata de ayuda a Gaza

Un total de 25 «socios humanitarios» integrados por los ministerios de Exteriores de 22 países -entre ellos España-; la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los comisarios europeos de Igualdad; y para el Mediterráneo, reclaman al Gobierno de Israel que permita «la reanudación total e inmediata de la ayuda a Gaza».

En una declaración conjunta, los 25 socios exigen, así mismo, al Gobierno de Israel «que permita que la ONU y las organizaciones humanitarias trabajen de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad».

Palestinos huyen de sus casas tras una orden de evacuación israelí después de la última oleada de bombardeos en Gaza.MAHMOUD ISSA (REUTERS)

«Seguimos comprometidos a atender las necesidades acuciantes que vemos en Gaza. También reiteramos nuestro firme mensaje de que Hamás debe liberar inmediatamente a todos los rehenes que siguen cautivos y permitir que la ayuda humanitaria se distribuya sin injerencias», refieren en la declaración.

Los socios humanitarios están «firmemente convencidos de que el retorno inmediato al alto el fuego y el trabajo en pro de la aplicación de una solución de dos Estados son la única manera de llevar la paz y la seguridad a israelíes y palestinos y de garantizar la estabilidad a largo plazo para toda la región».

Los firmantes consideran que aunque «hay indicios de una reanudación limitada de la ayuda, Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria en Gaza durante más de dos meses. Los alimentos, las medicinas y los suministros esenciales están agotados. La población se enfrenta a la inanición. La población de Gaza debe recibir la ayuda que necesita desesperadamente».

Recuerdan que «antes del bloqueo de la ayuda, la ONU y las ONG humanitarias entregaban ayuda en Gaza, trabajando con gran valentía, arriesgando sus vidas y enfrentándose a grandes dificultades de acceso impuestas por Israel».

«Estas organizaciones -prosigue la declaración- se adhieren a la defensa de los principios humanitarios, operando de forma independiente, con neutralidad, imparcialidad y humanidad. Cuentan con la capacidad logística, la experiencia y la cobertura operativa necesarias para prestar asistencia en toda Gaza a quienes más la necesitan».

ONU/Loey Felipe (Foto de archivo)

Al parecer, agrega la declaración «el gabinete de seguridad de Israel ha aprobado un nuevo modelo para la entrega de ayuda en Gaza, que la ONU y nuestros socios humanitarios no pueden apoyar. Tienen claro que no participarán en ningún acuerdo que no respete plenamente los principios humanitarios».

A juicio de los firmantes de la declaración, «los principios humanitarios son importantes en todos los conflictos del mundo y deben aplicarse de forma coherente en todas las zonas de guerra. A la ONU le preocupa que el modelo propuesto no pueda suministrar la ayuda de forma eficaz, a la velocidad y con la magnitud necesarias».

Añade que el modelo propuesto por Israel «pone en peligro a los beneficiarios y a los trabajadores humanitarios, socava el papel y la independencia de la ONU y de nuestros socios de confianza, y vincula la ayuda humanitaria a objetivos políticos y militares».

Y concluye: «La ayuda humanitaria nunca debe politizarse, y el territorio palestino no debe reducirse ni someterse a ningún cambio demográfico».

Esta declaración ha sido firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

También la han rubricado la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, el comisario de la UE de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis y el comisario de la UE para el Mediterráneo.

EFE

JV