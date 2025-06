Ministro Cardillo impulsa el Plan Nacional del Deporte

El Plan Nacional del Deporte se fundamenta en tres ejes esenciales: La masificación deportiva, la formación y el alto rendimiento, así lo afirmó el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, durante su visita a la comuna Paula Correa en el municipio José Rafael Revenga, donde sostuvo un encuentro con los representantes de la comuna, entrenadores deportivos, deportistas y el poder popular.

Franklin Cardillo, ministro del Poder Popular para el Deporte

En este sentido, la máxima autoridad deportiva estuvo acompañada por el viceministro Juan Carlos Amarante, el alcalde del municipio, Daniel Perdomo, la representante de la comuna, Mariela Oropeza, concejales y representantes del deporte en el municipio.

Cardillo destacó durante su intervención el papel crucial que desempeñan las comunas en la implementación de políticas deportivas que fortalezcan su calidad de vida.

«Los voceros y voceras de las comunas serán la autoridad única de deporte en su comunidad. Se reunirán con el director de Deportes de la Alcaldía y juntos establecerán un vínculo directo con la autoridad de deporte regional, quien a su vez se conectará conmigo, asegurando así una comunicación fluida y efectiva en la política deportiva del país», explicó.

En la actividad estuvieron presentes personalidades deportivas, autoridades y comunidad en general

Asimismo, el ministro enfatizó que la masificación deportiva busca promover la actividad física y recreativa en todas las comunidades, abarcando a todos los grupos etarios: niños, jóvenes, adultos, mujeres y adultos mayores.

Para ello se implementará un programa de formación dirigido por el Centro Nacional de Formación para el Deporte, bajo la dirección de la viceministra Karla Luna Castillo, quien visitará el estado Aragua para capacitar a 191 voceros y voceras comunales.

También te puede interesar: El Inter Miami a un paso de una clasificación histórica ante Palmeiras

«Estos voceros no sólo serán responsables de fomentar el deporte en sus comunidades, sino que también tendrán un papel activo en la articulación con entrenadores y promotores deportivos, creando un mapa territorial que identifique todas las canchas del país. Además estableceremos un observatorio deportivo para registrar proyectos comunitarios y su estado de ejecución», agregó Cardillo.

El ministro concluyó su intervención con un llamado a la unidad. «En la revolución no se excluye a nadie. Hay que sumar, no restar ni dividir. Se trata de trabajar juntos como hermanos. Los revolucionarios no somos sectarios, nuestro compromiso es construir un país donde todos tengan acceso al deporte y a una vida saludable».

DANIEL MELLADO | elsiglo

AC