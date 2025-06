En esta ocasión, la receta de Merluza en salsa verde con almejas es muy importante para nuestra alimentación ya que es un pescado blanco con bajo contenido en grasa. Este alimento proporciona muchas proteínas y vitaminas del grupo B que protegen nuestro sistema inmune. Además, se trata de un pescado que gusta tanto a niños como a mayores. Al ser un ingrediente tan versátil se pueden elaborar platos muy ricos, como la merluza en salsa verde. Se trata de una receta originaria de la cocina vasca y muy conocida en todo el país.

Merluza en salsa verde con almejas .

No hay restaurante español que no tenga este delicioso plato dentro de su carta. Una receta tradicional dela abuela que seguro has probado en más de una ocasión. Ahora puedes hacer tu mismo en casa esta receta de una forma fácil y sin pasar mucho tiempo en la cocina, siguiendo unos sencillos pasos que te muestro a continuación.

Ingredientes para 4 personas:

4 rodajas de merluza

3 dientes de ajo

200ml de vino blanco

500ml de caldo de pescado

1 cucharada de harina de trigo

250g de guisantes

400g de almejas

300g de espárragos blancos grandes

1 manojo de perejil fresco

Sal y pimienta

Aceite de oliva

También te puede interesar: Receta de Torta de pan

Preparación:

Paso 1: En una sartén amplia ponemos un chorrito de aceite a calentar a fuego medio. Cuando esté caliente ponemos los dientes de ajo picados. Dejamos que se cocinen durante unos 3 minutos, que no cojan color.

Paso 2: A continuación, agregamos una cucharada de harina. Integramos con el ajo y el aceite y dejamos tostar 1 minuto más. Añadimos el vino blanco. Subimos la potencia del fuego y removemos para integrar todos los ingredientes. Dejamos cocinar unos 5 minutos.

Paso 3: Seguimos con la elaboración de la salsa verde para nuestra receta de merluza. Pasado este tiempo, añadimos los guisantes, el caldo de pescado y el perejil picado. Salpimentamos, volvemos a integrar todo nuevamente y dejamos cocinar a fuego suave unos 15 minutos.

Paso 4: Es el turno de añadir la merluza. Colocamos cada rodaja por toda la supercifie de la sartén para que se impregne bien de la salsa verde. Agregamos también las almejas y los espárragos blancos. Dejamos que se cocine todo, manteniendo el fuego suave, durante unos 20 minutos más. Servimos inmediatamente.

elsiglo con información de (CocinaCaseraYFácil)

MG