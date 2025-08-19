Mendoza y Cairo se enfrentan por primera vez en Grandes Ligas.

Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas se enfrentarán en un duelo histórico dos managers venezolanos: Carlos Mendoza, al frente de los Mets de Nueva York, y Miguel Cairo, quien lidera a los Nacionales de Washington.

El duelo entre los managers venezolanos será del 19 al 21 de agosto. Los Mets y los Nacionales se enfrentarán en el Nationals Park en el marco de una serie entre los rivales.

Los Mets llegan al encuentro con un récord de 66 victorias y 58 derrotas, lo que los coloca en la segunda posición de la División Este de la Liga Nacional. Están a 5.5 juegos del primer lugar que ocupan los Philadelphia Phillies. Su porcentaje de victorias es de .532.

Recientemente, los dirigidos por Mendoza lograron ganar 2 de sus últimos 10 juegos. Han anotado 554 carreras y han permitido 518, con una diferencia positiva de +36 carreras. Su récord en casa es bastante sólido con 41 victorias y 24 derrotas, mientras que fuera de casa tienen un desempeño de 25-34.

Por su parte, los Nacionales de Washington han tenido un desempeño mixto y aún están en proceso de crecer como equipo. La temporada comenzó con una derrota 7-3 contra los Philadelphia Phillies, a pesar de la destacada actuación del lanzador MacKenzie Gore.

A lo largo de la temporada, han tenido dificultades tanto en la ofensiva como en el pitcheo y han sufrido varias derrotas abultadas. Entre ellas, una derrota 19-5 contra los Mets. La gerencia tomó la decisión de despedir al manager Dave Martinez y al presidente de operaciones de beisbol Mike Rizzo a inicios de julio. En su lugar, Cairo tomó las riendas del conjunto el pasado mes de julio.

