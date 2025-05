Martínez promete transformar a Aragua con ambicioso «Plan de las Tres P»

Ante una multitud de líderes y dirigentes de los 20 partidos políticos que respaldan su candidatura por la Unidad en Aragua, Luis Eduardo Martínez presentó el pasado viernes su plan de gobierno titulado «Las Tres P: Plata, Pan y Paz», en un evento que reunió a cientos de simpatizantes en la capital aragüeña, marcando un hito en la carrera hacia la Gobernación.

Luis Eduardo Martínez, candidato a la Gobernación de Aragua

Durante su discurso, Martínez delineó una estrategia económica y social destinada a revitalizar la entidad a partir del 25 de mayo.

«Aragua será referente nacional y continental», aseguró el candidato, quien se comprometió a implementar políticas que transformen la realidad del estado.

El plan de gobierno, elaborado con la colaboración de un destacado equipo de técnicos y profesionales, incluye medidas para la reindustrialización de Aragua, así como la reducción de impuestos y tributos. Además, Martínez anunció importantes apoyos para empresarios y emprendedores, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico local.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA ELECTORAL

Martínez presentó su Plan de Gobierno a la sociedad aragüeña

En respuesta a las inquietudes sobre el blindaje del voto, Martínez garantizó que la unión de 20 partidos políticos y grupos de la sociedad civil asegurará la protección del proceso electoral.

«Centenares de activistas y dirigentes cuidarán las más de 1.600 mesas de la entidad», afirmó.

CUATRO ZONAS ECONÓMICAS PARA ARAGUA

En ese mismo orden de ideas, Martínez dijo que tiene previsto desarrollar cuatro grandes Zonas Económicas Especiales para la región, las cuales están diseñadas para transformar la realidad económica y generar oportunidades para sus habitantes.

Explicó que para la primera zona especial se tiene previsto la importación y exportación, «esta zona estará ubicada en la Base Aérea Libertador, en Palo Negro, y se enfocará en facilitar el comercio exterior, promoviendo la llegada de inversiones y la exportación de productos locales», dijo.

Para la Zona Económica Especial de Turismo dijo, «con el objetivo de potenciar el atractivo turístico de Aragua, esta zona se centrará en las costas aragüeñas y la Colonia Tovar, buscando atraer tanto a turistas nacionales como internacionales».

En cuanto a la Zona Económica Especial de Tecnología, «localizada en Maracay, esta zona aprovechará el talento de las universidades locales para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, creando un ecosistema que impulse el crecimiento del sector», aclaró.

Seguidamente informó que la Zona Económica Especial para el sector agropecuario «estará enfocada en los Valles de Aragua y el sur del estado, esta zona buscará implementar técnicas de agricultura de precisión, con el objetivo de multiplicar por ocho la producción agropecuaria local y garantizar la seguridad alimentaria en la región», afirmó.

Martínez destacó que su propuesta no sólo busca reactivar la economía, sino también generar empleo y mejorar la calidad de vida de los aragüeños. «Soy el único candidato en Venezuela que ha recibido el respaldo de 20 organizaciones políticas, lo que nos garantiza un equipo sólido y comprometido», afirmó.

Líderes y dirigentes de los 20 partidos políticos respaldan su candidatura

UN DESAFÍO AL CONTINUISMO

El candidato no dudó en cuestionar a su oponente, a quien se refirió como la «candidata del continuismo», por lo que criticó su enfoque en rescatar lo que, según él, ha sido mal administrado durante 35 años por sectores afines al partido oficialista.

También te puede interesar: Campos: «No acepto que un candidato venga a amenazar a los trabajadores públicos»

«Es un cinismo que su consigna sea ‘gente que resuelve'», expresó.

Martínez extendió un reto público a la abanderada roja para debatir sus propuestas.

«Es progreso vs. atraso; es el conuco vs. las ciudades inteligentes; es la pobreza vs. el bienestar generalizado», finalizó.

LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN

Por otro lado, el abanderado de la Unidad a la Gobernación de Aragua, invitó a los presentes a participar activamente en los venideros comicios regionales, de cara al 25 de mayo.

«Debemos salir a votar. La abstención no es una opción. Estamos buscando un cambio, tenemos una oportunidad para lograrlo y es votando este próximo 25 de mayo», instó. Finalmente, llamó al coraje e invitó a entenderse para ser un ejemplo en todo el país.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

AC