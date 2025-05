María Alejandra Cárdenas, presidenta de eVa’s Magazine, celebra su cumpleaños con innovación y compromiso social

La presidenta de eVas Magazine, María Alejandra Cárdenas, celebró su cumpleaños el pasado 28 de abril en compañía de amigos y familiares, en una velada, en la cual, ella misma, destacó que entre los factores más importantes de la vida “está lo que das con el corazón. Amo hacer obras sociales y trabajar por mis sueños, cómo lo he hecho con eVa’s”.

En los últimos seis años, Cárdenas se ha convertido en una figura destacada en el mundo editorial, ha sido clave en la notable evolución de eVas Magazine, revista premium de estilo de vida que estuvo dormida entre 2016 y 2023, pero, pese a dicho receso, en tan solo un año, ha conquistado el mercado venezolano, obtuvo dos prestigiosos premios como revista del año, al igual que María Alejandra como empresaria del año.

Compromiso social

La mencionada empresaria también es conocida por su trabajo incansable y su compromiso con la comunidad, ha destacado siempre por su labor social en pro de causas nobles, la última fue con los infantes del Hospital de Niños Dr. J. M. de Los Ríos.

En este sentido, para este año, la presidenta de eVas Magazine tiene proyectado llevar a cabo al menos dos obras sociales más, lo que demuestra su constante esfuerzo por contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

“Soy bendecida, porque no solo he avanzado por y para mí, también lo he hecho para mi familia, para muchos de mis amigos y grandes afectos. Me gusta ayudar, nunca tuve en mis planes ser altruista, pero la vida me ha llevado por ese camino constantemente y me di cuenta que el retorno de esa acción es el amor, y cómo el amor es el motor universal de todo, yo, feliz de regalar alegría a quien lo necesite”, comentó Cárdenas para finalizar.

