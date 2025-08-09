En marcha segunda fase para regularizar viviendas en Montaña Fresca

En un trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda y el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, a través del Instituto del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno (VIDA), se dio inicio a la segunda fase del operativo «Casa a Casa» para regularizar la titularidad de viviendas en el sector Los Jabillos de Montaña Fresca, parroquia Madre María de San José, municipio Girardot, dentro de la comuna Redoma del Obelisco.



Con el apoyo del Consejo Comunal Jabillos y Palma, se realizó un censo y levantamiento de datos en las calles Autana, Acopan, Aprada, Paraipa, Toron, Neblina y Tramen, así como en los edificios 361 al 366.



En total, se censaron 179 hogares, paso clave para avanzar en la protocolización y entrega de títulos de propiedad a las familias que habitan estas viviendas de larga data, muchas adjudicadas originalmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur).



El director ministerial y presidente del instituto VIDA, Fernando Álvarez, explicó que esta fase «busca saldar una deuda histórica con las familias que han habitado durante décadas estas viviendas, garantizando su seguridad jurídica y estabilidad habitacional».

También te puede interesar:Piden a Corpoelec resolver falla eléctrica en La Barraca



Asimismo, Álvarez destacó que esta iniciativa forma parte de la Segunda Transformación del Plan de la Patria de las 7T impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, orientadas a la consolidación de ciudades humanas y al fortalecimiento de los servicios públicos.



Informaron que esta jornada igualmente se alinea con el Plan de la Aragüeñidad promovido por la gobernadora Joana Sánchez; «cada título entregado representa una victoria para la comunidad y un paso firme hacia una ciudad más ordenada, con derechos plenamente reconocidos», puntualizó.

elsiglo

GM