Maracayeros recurren a tiendas esotéricas para «quitarse la pava»

Ante la persistente crisis económica, una creciente cantidad de maracayeros ha encontrado en las tiendas esotéricas una vía para buscar la prosperidad y «quitarse la pava».

Venta de artículos para la buena suerte son los más buscados por los maracayeros

En este sentido, el equipo reporteril del diario elsiglo visitó varios de estos locales en la calle Páez, donde la venta de artículos para la buena suerte se mantiene activa.

Mayra Zapata, vendedora de uno de los establecimientos, aseguró que a pesar de la temporada de vacaciones, el negocio se mantiene. «Las ventas están bien, a pesar de que han bajado por la temporada de vacaciones, pero siempre se mantiene», explicó.

Mayra Zapata

Según Zapata, la motivación principal de los clientes es la fe. «Las personas vienen porque mantienen la fe, buscan vías para alcanzar cosas que quieren y para eso compran un velón, un baño. De que vuelan, vuelan, un bañito de vez en cuando no cae mal», afirmó.

Entre los artículos más solicitados, destacó los famosos baños, especialmente los de «abundancia, prosperidad, suerte rápida» y los que se usan para conseguir empleo.

Estos baños tienen un costo de 3 dólares en su mayoría. También son muy solicitados los velones de oro y plata para la abundancia, así como el palo santo, un producto que «buscan mucho para sahumerio, limpia y purifica el ambiente». Una espiguita de palo santo se vende por 1 dólar, mientras que los inciensos tienen variedad de precios.

La clientela no se limita a personas individuales. «Hasta los dueños de negocios vienen por ahí, porque cuando las ventas están bajas se lo atribuyen a las malas vibras», destacó Zapata.

También te puede interesar: Ventas en charcuterías se mantienen de estables a bajas

El negocio ya se prepara para su temporada alta. «Ahorita ya nos estamos preparando para la temporada de la Reina María Lionza, que es una época buena para nosotros, en el mes de octubre. Después viene Santa Bárbara», comentó la vendedora.

La clientela, según Zapata, no sólo es del estado Aragua, aquí vienen personas a nivel nacional, concluyó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

AC