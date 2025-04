Durante un recorrido realizado por las principales calles del centro de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, nuestro equipo reporteril realizó una encuesta a las personas para conocer sus planes para la Semana Santa, a lo que muchos respondieron que pasarían unos días de tranquilidad en casa debido a la situación económica y otros por respeto a la Semana Mayor.

Maracayeros prefieren quedarse en casa durante la Semana Santa

Algunas personas acostumbran a viajar aprovechando los días de descanso, mientras que otras eligen quedarse en casa y asistir a las actividades religiosas que se llevan a cabo en los diferentes templos, entre los eventos religiosos más resaltantes se encuentra la visita de los 7 templos, la bendición de las palmas, la Procesión del Nazareno y más.

«Hoy en día como esta la situación país no podemos hacer mucho que digamos, viajar en familia ya no podemos porque tenemos otras prioridades como la comida, pago de servicios y esas cosas primordiales, así que nos vemos en la obligación de quedarnos en casa compartiendo en familia con lo poco que podemos», expresó Libidai Terán.

De igual manera, Terán mencionó que su madre le enseñó desde muy pequeña que en Semana Santa no se podía comer carne, porque la abstinencia se considera un acto de sacrificio y una forma de recordar el sufrimiento de Jesús, «actualmente tampoco consumimos mucho pescado porque los precios están muy elevados, otra de las cosas que si hacemos son los dulces típicos como el arroz con coco, arroz con leche y mandocas, para compartir con la familia y vecinos».

Asimismo, Jeslys Romero añadió que muchas personas quisieran visitar la playa y disfrutar de un día diferente, pero el incremento del dólar les impide muchas cosas, además de lo bajo que están los salarios, «en años anteriores se podía disfrutar toda la semana si uno quería y comer por allá mismo, pero eso ha cambiado, esperemos que esto se pueda mejorar pronto y mientras tanto nos toca planificar alguna actividad en casa».

Finalmente, Daisy Rosales destacó que es parte de las personas que aún respetan la Semana Santa, «ahorita se ha perdido un poco ese sentir religioso, ese respeto al que dio la vida por nosotros, yo en lo particular me quedo en casa, no salgo, sólo voy a las misas y a las actividades que realicen en las iglesias, porque esta semana debería de ser para reflexionar y honrar a Jesús».

