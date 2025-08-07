Maracayeros esperan mejoras en el transporte público

El equipo reporteril del diario elsiglo realizó una encuesta en el centro de la ciudad para conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio de transporte público. La mayoría de los consultados coincidió en que la afluencia de autobuses ha mejorado considerablemente, sin embargo, hacen algunas acotaciones con la esperanza de que el servicio sea aún más óptimo.

El transporte público en Maracay es un servicio indispensable en la vida de los maracayeros

Dermary Esqueda

En este sentido, Dermary Esqueda, usuaria frecuente, valoró la practicidad del servicio, aunque señaló un pequeño inconveniente en ciertas rutas.

«Hay bastante afluencia de buses, es bastante práctico, solo que a veces demoran las rutas lejanas. Por ejemplo, El Limón demoran un poquito más en la ruta, pero se reconoce que esa línea trabaja hasta tarde igual que La Coromoto, Caña de Azúcar, incluso a las 8:30 de la noche, he podido utilizar ese transporte», acotó.

Por su parte, Yaritza Rojas, quien utiliza el transporte público todos los días para ir a su trabajo en una unidad médica, también calificó el servicio como óptimo. «Hay unidades para todas las rutas», dijo.

En cuanto a las tarifas, los usuarios entrevistados confirmaron que, en general, los conductores están respetando los precios establecidos por las autoridades. Sin embargo, hizo una salvedad importante sobre el trato que reciben los adultos mayores.

«Veo irregularidades con la tercera edad y eso es algo en lo que se debe prestar especial atención», señaló Rojas.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

