Maestros fueron homenajeados por los concejales de Diego Ibarra

El Concejo Municipal de Diego Ibarra, estado Carabobo, celebraron este jueves la sesión solemne en el marco al Día del Maestro, donde reconocieron la labor de más de 40 docentes y seis instituciones educativas que han estado al servicio de la formación de los niños diegoibarrenses.

En este contexto, la sesión que fue presidida por la presidenta del parlamento local, Fanny Marquina, contó como oradora de orden a la maestra Eva Cristina Beltrán, quien tiene 27 años al servicio de la educación en la jurisdicción.

Asimismo estuvo presente la directora de Educación, Johana Granadillo, representante de la Alcaldía de la localidad.

Durante la sesión, la presidenta del Concejo Municipal de Diego Ibarra inició expresando su gratitud por el servicio que han brindado los docentes en estos años, ya que entiende su posición, ya que ella también es maestra de profesión.

Por su parte, el concejal Yohan Betancourt, presidente de la comisión de Educación de este cuerpo edilicio, manifestó su profundo agradecimiento por la labor que los educadores de las seis instituciones reconocidas, entre ellas la escuela Mariara, Alejandro de Humbold, Aníbal Paradisi, Unidad Educativa Anzoátegui, entre otros, siempre han estado comprometidos con los niños y jóvenes diegoibarrenses.

Además, el edil propuso crear una orden especial para reconocer a los maestros, que fue tomada en consideración por los concejales durante la sesión.

MAESTRA ARAGÜEÑA DE PURA CEPA

Por su parte, la maestra Eva Cristina Beltrán, quien nació en la ciudad de Maracay, estado Aragua y una de la descendiente de los habitantes desterrados de Turiamo, extendió su agradecimiento a los concejales del municipio Diego Ibarra por concederle el honor de ser la oradora de orden en esta sesión tan especial para los educadores.

«Esta mención de ser oradora el día de hoy, no la tomo para mí, la tomo en nombre de todos mis compañeros del municipio Diego Ibarra, y aquellos que se fueron», dijo.

La profesora relató que está desde el año 1997 abocada a la educación, confesando que al principio no le gustaba la docencia, pero que con los años y la experiencia, entendió su rol para la sociedad.

«El amor que tu te vas llenando con el pasar de los años, es que te enseña que tu eres maestro. No es el título, es la experiencia que tienes con tus estudiantes», puntualizó.

La oradora de orden también explicó que los educadores continúan siendo claves para la formación de los niños, resaltando los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional para mejorar la calidad educativa en el país que se fue al declive por el bloqueo económico y la pandemia del Covid-19.

«Porque todavía estamos levantándonos de eso, también cuando hubo el tema de la escasez de alimentos. Es decir, estamos en lucha y somos nosotros los docentes que tenemos que llegar a cada niño, niña y adolescente, para darle ese granito de amor, porque si los dejamos en la casa no estamos construyendo a los ciudadanos y ciudadanas de calle», dijo.

La profesora Beltrán manifestó que su intención es seguir trabajando por la educación del municipio Diego Ibarra y seguir entregándole ese granito de arena a todos los involucrados a este sector.

«Mi vocación y la de mis colegas, maestros y maestras de Diego Ibarra y del mundo entero, porque una maestra sin importar donde esté sigue construyendo. Sin educación, cómo levantamos un país. Eva Beltrán trabaja es para el desarrollo, los chamos y chamas de este país merecen un mundo mejor», concluyó.

