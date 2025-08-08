Legisladores completan la instalación de las comisiones

La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, ofreció detalles sobre los temas debatidos durante la más reciente sesión ordinaria.

Instaladas con éxito las siete comisiones permanentes del cleba

Entre los puntos que se ejecutaron, se encuentra el inicio del plan vacacional comunitario, la celebración de la semana mundial de la lactancia materna, así como la conmemoración del natalicio de José Ángel Lamas.

«Seguimos trabajando en los temas importantes de nuestro estado Aragua, para el fortalecimiento del plan de la aragüeñidad y el plan de las siete transformaciones, aprobado a nivel nacional por el presidente Nicolás Maduro».

De igual manera, Hernández expresó que continúan abiertas las puertas del parlamento para atender cualquier requerimiento del pueblo. «Queremos recordarles que las atenciones de este parlamento es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, en horario corrido para aquellos que nos quieran visitar».

Por otro lado, la presidenta del Cleba comentó que con la instalación de las comisiones de seguridad ciudadana y de habitad y vivienda, quedó completado el sistema de ejercicio legislativo.

Felicitaciones

Por su parte, Johan Norato, vicepresidente del Cleba, aprovechó la ocasión para felicitar a los 18 municipios que instalaron sus respectivas cámaras municipales y nuevas juntas directivas.

«Esto se hace con el fin de construir una nueva Aragua, una Aragua bonita, una Aragua potencia, la Aragua de todas y todos», manifestó Norato, quien enfatizó que trabajarán de la mano con los legisladores y la gobernadora, para consolidar este proyecto de desarrollo regional.

Para finalizar, se anunció que, como parte de la nueva dinámica de trabajo, las comisiones legislativas se desplegarán en las próximas semanas en todo el estado.

El objetivo de este despliegue es trabajar directamente con los parlamentarios comunales para que cada una de las comisiones se integre de manera efectiva a los siete vértices establecidos por el presidente. Esta medida busca fortalecer la participación ciudadana y llevar la gestión legislativa directamente a las comunidades.

FABIOLA RODRÍGUEZ elsiglo

CJL