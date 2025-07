Las «películas del verano» cumplen 50 años 

En el verano del hemisferio norte el cine se llena de superhéroes, aventuras y mucha ciencia ficción. Desde que ‘Jaws’ inaugurase en 1975 este tipo de fenómeno cultural, Hollywood lleva medio siglo haciendo caja gracias a superproducciones con campañas de marketing multimillonarias dominadas por las sagas y enfocadas al público juvenil.

«Tiburón» comenzó la saga de las películas veraniegas

Un título oficioso que encumbra al mayor éxito en taquilla en todo el mundo registrado desde el primer fin de semana de mayo al primero de septiembre y que tiene como número uno a ‘Inside Out 2’ (2024), con 1.698 millones de dólares.

Pero si hay un nombre que se ha repetido en estos 50 años es el de Star Wars, con cinco películas de la saga galáctica como las más taquilleras del verano (1977, 1980, 1983, 1999 y 2005).

Una saga a la que siguen cuatro de las películas de dinosaurios de ‘Jurassic Park’ (1993, 1997, 2015 y 2018) y las tres primeras aventuras del arqueólogo más famoso del celuloide, ‘Indiana Jones’ (1981, 1984 y 1989).

«Guerra de las Galaxias» es la reina indiscutible del verano

Un ‘Blockbuster’ (‘taquillazo’) del verano en el hemisferio norte que arrancó con ‘Jaws’, al convertirse en el primer gran éxito estival y, sobre todo, por cambiar la forma de promocionar el cine con un lanzamiento que contó con apoyo de merchandising como camisetas, gorras y tazas, tráilers promocionales y una estrategia con estrenos masivos en salas de todo el mundo.

La cinta de Steven Spielberg logró ser el primer gran éxito del verano tras recaudar 470 millones de dólares, un dato que ajustado a la inflación alcanzaría una cifra de unos 1.500 millones de dólares, todo un hito para la temporada.

Steven Spielberg, el ‘rey del verano’

Tras analizar el listado, en estos últimos 50 años predominan los éxitos de películas de superhéroes (‘Spider-Man’, ‘The Avengers’ o ‘Batman’ entre otros), las de animación o más familiares como ‘Shrek’, ‘Finding Nemo’, ‘Pirates of the Caribbean’ o ‘Inside Out?2’ y las de ciencia ficción (‘Jurassic Park’, ‘Independence Day’, ‘Transformers’ o ‘Terminator 2’).

«Los 4 Fantásticos» es la nueva apuesta en la taquilla vacacional

En cuanto a directores, Steven Spielberg es el ‘rey midas’ no sólo de Hollywood sino también del verano, con siete de sus películas liderando la taquilla en ese periodo (‘Jaws’, ‘E.T. The Extra-Terrestrial’, ‘Raiders of the Lost Ark’, ‘Indiana Jones and The Temple of Doom’, ‘Indiana Jones and The Last Crusade’ y las dos primeras películas de ‘Jurassic Park’).

Veranos que han premiado a las sagas, con los dinosaurios de ‘Parque Jurásico’ liderando la taquilla con cuatro películas que suman más de 4.500 millones de dólares en taquilla, mientras que los superhéroes de Marvel (‘Avengers’, ‘Iron Man 3’ o ‘Capitán América: Civil War’) logran pasar los 4.000 millones de dólares.

«Intensamente 2» es la más taquillera de la historia en verano

En este verano de 2025, a falta del prolífico mes de agosto, lideran la taquilla las pelis familiares, con la nueva versión que Disney ha hecho de la cinta de animación ‘Lilo & Stitch’, ahora con una mezcla de acción real y elementos animados a la cabeza tras haber superado los 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

Seguida de las nuevas aventuras de ‘Jurassic World: Rebirth’ (649 millones de dólares) y otra de acción real que adapta una de animación, ‘How to Train Your Dragon’, con 589 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo.

De momento son las más taquilleras de este verano, pero la nueva ‘Superman’, en doce días en los cines ya ha superado los 416 millones de dólares y esta semana se estrena otra saga recuperada, la de ‘The Fantastic Four’, nada menos que con Pedro Pascal de protagonista, que se espera atraiga a mucha gente a las salas.

EFE

CJL