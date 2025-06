La referencia del euro comienza a hacerse común en comercios de Maracay

El reciente desmantelamiento de los portales digitales que mostraban las tarifas del denominado «dólar paralelo» ha generado preocupación en diversos sectores de la población venezolana.

Comercios de Maracay comienzan a utilizar la tasa del Euro para fijar precios

Dailuz Bolívar

Esta medida ha provocado cambios en las dinámicas comerciales, llevando a algunos establecimientos a adoptar el Euro como nueva referencia de precios, dada su mayor cotización frente al dólar.

En Aragua y otros estados del país, la preferencia por el Euro ha comenzado a notarse. Al respecto, Fedeindustria ha aclarado que la utilización de cualquier moneda extranjera es legal, siempre y cuando se acaten las tasas oficiales emitidas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Desde un reconocido centro comercial en Maracay, la vendedora en una tienda de cosméticos, Dailuz Bolívar, compartió su perspectiva: «Hasta ahora, nosotros estamos trabajando con el dólar BCV, aunque sí he escuchado que hay negocios que están trabajando a la tasa del Euro».

También te puede interesar: Educadores piden respeto a sus vacaciones y al contrato colectivo

Por otra parte, detalló como han transcurrido estos días, con la ausencia del «dólar paralelo». «Esta situación no nos ha perjudicado, nosotros no hemos dejado de trabajar, hasta el momento no se ha presentado ningún problema y esperemos que siga así, aunque hay mucha incertidumbre, expectativa», dijo.

Juan Rivero

Sin embargo, la percepción de los consumidores se difiere. En este sentido, Juan Rivero, mientras realizaba sus compras en el centro de Maracay, expresó su descontento: «Desde que desapareció el dólar paralelo, los comerciantes empezaron a subir los precios de los productos. Aunque trabajan con la tasa del Banco Central de Venezuela, ahora los productos que estaban en $5 los subieron a $8 y así sucesivamente. En otros lugares dejan el mismo precio, pero en lugar de dólares, Euro».

Asimismo, comentó que le ha parecido «extraño», esta nueva modalidad de utilizar la tasa del dólar para establecer el precio de los productos.

«Pareciera que la moneda europea se ha convertido en el nuevo paralelo. Estamos comprando dólares a precio de Euro y es algo realmente confuso», detalló Rivero.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

JV