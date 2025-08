Juramentado Juan Carlos Sánchez en Ribas

En sesión especial del recién instalado Concejo Municipal de Ribas, se realizó el acto de juramentación de Juan Carlos Sánchez, como alcalde del municipio José Félix Ribas, para el período 2025-2029.

El alcalde Juan Carlos Sánchez luego de su juramentación.

El Teatro Ribas fue el escenario para desarrollar esta actividad protocolar y legislativa, la cual estuvo encabezada por el concejal Miguel Motabán, presidente del Concejo Municipal.

Durante la actividad, el burgomaestre se comprometió en seguir trabajando bajo el nuevo método de gobernanza comunal, realizando transformaciones para obtener nuevos y mejores resultados en las diferentes áreas, de la mano de las Salas de Autogobierno a través de las ACA (Agenda Concreta de Acción) de cada una de las comunas de la localidad.

También te puede interesar: UBV realizó simposio de Estudios Políticos y Gobierno

«Hoy he jurado ante mi familia que me acompaña, mi señora madre, hermanos y esposa, pero sobre todo, ante el poder comunal y los niños y niñas de la Patria. Ante todo, me comprometo a no dar descanso en mi andar por lograr la verdadera transformación del municipio Ribas, parte fundamental de un nuevo Estado Comunal».

«Este nuevo periodo de gobierno, tiene una particularidad, me acompaña la experiencia adquirida en previas gestiones, sin duda hemos hecho mucho, pero sabemos que aún queda muchísimo más por hacer, le pido al pueblo a los hombres y mujeres, a la juventud a todos, que me acompañen en esta nueva etapa de gobierno basados en las 7T como herramienta de trabajo y mejoras para nuestro municipio», concluyó el alcalde Juan Carlos Sánchez.

elsiglo

MG