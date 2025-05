Junior Alvarado en la monta de Soberanía, ganó la edición 151 del afamado Derby

Sovereignty (Soberanía) fue el caballo ganador del Kentucky Derby 2025 ante más de 150 mil espectadores en Churchill Downs, con el venezolano Junior Alvarado como su jinete. En un espectacular sprint final, el sudamericano ganó con su caballo imponiéndose a quien era el máximo favorito, Journalism con el jinete italiano Umberto Rispoli.



Es la tercera victoria en los últimos cuatro años para un jinete venezolano después de que Javier Castellano se impusiera en 2023 y Sonny León hiciera lo propio en 2022.

El Derby de Kentucky de este año estuvo marcado por la lluvia y el barro en Churchill Downs.

Diecinueve caballos corrieron en los 10 furlongs de distancia de la carrera más prestigiosa del turf a nivel mundial.

El Derby de Kentucky es el mayor acontecimiento de las carreras de caballos. Es la primera carrera de la famosa Triple Corona, pero se celebra con tanta efervescencia que parece más importante. Ganar esta carrera confiere al caballo, al jinete y al propietario un estatus legendario.

Aunque no se habla tanto de ello, el ganador del Derby de Kentucky se lleva a casa un buen sueldo. El mayor acontecimiento de las carreras de caballos está dotado con una bolsa total de 5 millones de dólares. Además del reconocimiento que supone ganar el evento, los cinco primeros clasificados ganarán mucho dinero en Churchill Downs.

Tradicionalmente, 20 caballos compiten en este Derby, pero debido a las bajas de última hora, sólo 19 corrieron la carrera este año. El ganador no sólo se lleva la fama, sino también la fortuna.

El propietario del caballo ganador se lleva a casa, 3,1 millones de dólares, de los que 310.000 irán a parar al jinete Junior Alvarado. La bolsa total del Derby de Kentucky era de 3 millones de dólares en 2023, pero aumentó a 5 millones en 2024.

«Quiero agradecer al Señor Jesús, a Soberanía, por llevarme todo el camino, creía que tenía una gran oportunidad. Estaba escrito que tenía que ser así. Es más que un sueño hecho realidad», dijo el gran ganador venezolano, que dedicó el triunfo a su país.

Lo sorprendente del caso es que Alvarado estuvo muy cerca de no correr el Kentucky Derby, ya que el mes pasado de marzo sufrió una lesión: una fractura fina en el omóplato derecho en un incidente ocurrido en Gulfstream Park en Hallandale Beach, Florida, que lo dejó fuera algunas semanas.

«NO CAMBIARÍA MI CABALLO POR NADIE»

Desde que llegó a Estados Unidos desde Venezuela en 2007, el jockey Junior Alvarado ha acumulado una envidiable lista de logros con más de 2200 victorias, incluyendo tres en la Breeders’ Cup, dos con el Caballo del Año Cody’s Wish, la Pegasus World Cup (G1) de 3 millones de dólares en 2023 en su casa de invierno de Gulfstream Park, y la Saudi Cup de 20 millones de dólares el invierno pasado.

Ahora, el veterano jinete de 38 años, oriundo del estado Lara, se siente en la mejor posición tras lograr otro hito en su lista: una victoria en la Triple Corona.

Alvarado es el jinete habitual de Sovereignty, criado en Godolphin y castaño hijo de Into Mischief, que ocupaba el tercer lugar con 60 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby (G1). Cincuenta de ellos llegaron con su dramático triunfo en la recta final de la carrera en el Coolmore Fountain of Youth (G2) de Gulfstream el 1 de marzo. Fue la primera carrera para el ejemplar desde que debutó en el Street Sense (G3) el otoño pasado en Churchill Downs.

«Estoy muy emocionado por este caballo. Ha demostrado mucho talento, y creo que aún no hemos visto lo mejor de él», dijo Alvarado antes en marzo pasado. «Incluso, cuando debutó en su primera carrera, seguía siendo un caballo grande y juguetón. Tenía un cuerpo grande, pero mentalmente aún era un poco infantil. Es un caballo que ha corrido muy poco. Estoy en una buena posición. No cambiaría mi caballo por nadie», recalcó el jinete venezolano.

elsiglo